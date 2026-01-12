Emma Knobl, de Lomas Athletic, arrancará el año con las Leonas

La Selección Argentina de Hockey, las Leonas , comenzará esta semana su preparación para los compromisos internacionales de 2026. El entrenador Fernando Ferrara dio a conocer la nómina de 32 jugadoras, entre las que figura la defensora Emma Knob l, que retorna luego de su participación con las Leoncitas en el Mundial de Chile. De esta manera, Lomas Athletic continúa marcando tendencia en los distintos seleccionados argentinos de hockey.

Las seleccionadas deberán presentarse el próximo jueves 15 enero con vistas a la segunda ventana de la Pro-League . La defensora de las Conejas retorna luego de su participación con las Leoncitas en el Mundial de Chile.

Luego de la primera ventana de la Pro-League en la provincia de Santiago del Estero, las Leonas se preparan para el viaje a Australia en la continuidad del torneo que otorga un cupo olímpico al campeón, además del Mundial que tendrá lugar en agosto en Países Bajos y Bélgica.

Emma Knobl, junto a Milagros Di Santo , viene de obtener la medalla de plata en el Mundial Junior Santiago 2025, luego de caer en la final con Países Bajos. Por eso, al ser convocada por Juan Martín López, no fue parte de las citadas por Fernando Ferrara en primera instancia.

Se viene otro año intenso para la jugadora de Lomas Athletic.

Quién estará ausente en esta oportunidad es la delantera Aylín Ovejero, que tuvo se debut absoluto en las Leonas frente a Alemania. La jugadora de Lomas Athletic fue la goleadora del equipo en el Torneo Metropolitano 2025, donde las Conejas fueron semifinalistas.

Emma Knobl y varias Leoncitas subcampeonas

El entrenador convocó a 14 jugadoras subcampeonas en el Mundial Junior en Santiago de Chile, en diciembre pasado: Milagros Alastra, Mercedes Artola, Lara Casas, Juana Castellaro, Zoe Díaz, Sol Olalla, Lourdes Pisthon, Pilar Pisthon, Catalina Stamati, Victoria Falasco, Valentina Férola, Sol Guignet, Chiara Ambrosini y Emma Knobl.

El resto de la lista se completa con Agostina Alonso, Stefanía Antoniazzi, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Cristina Cosentino, Valentina Costa Biondi, Ana Dodorico, Eugenia Trinchinetti, Victoria Miranda, Victoria Granatto, Paula Ortiz y Valentina Raposo.

Las Leonas viajarán a Australia, donde del 10 al 15 de febrero de 2026 enfrentarán a las locales e Irlanda. Después habrá un paréntesis hasta junio: del 13 al 21 en Bélgica, con las anfitrionas y China. Y del 23 al 28 en Inglaterra, con el representativo del Reino Unido y España.