Aylín Ovejero, de Lomas Athletic, jugará la Pro League para las Leonas en Santiago del Estero

La Selección Argentina Femenina de Hockey, las Leonas , comenzará a disputar la Pro League 2025/26 en Santiago del Estero, entre el 9 y 14 de diciembre, con enfrentamientos contra Alemania y Países Bajos. Entre las convocadas por el entrenador Fernando Ferrara hay una jugadora de Lomas Athletic.

Entre los 25 nombres figura la delantera Aylín Ovejero , una de las mejores proyecciones de los últimos años en las Conejas . Será su debut absoluto, al igual que para Candela Esandi, de San Fernando, finalista del Torneo Metropolitano.

Ovejero, que marcó 13 goles en 25 partidos en la Fase Regular de la temporada, fue citada por primera vez a las Leonas en octubre de 2024 , luego de los Juegos Olímpicos de París . “Muy contenta, voy a intentar disfrutarlo y tomarlo como una experiencia que creo es lo que es”, afirmó por aquel entonces.

Un año después, el técnico la volvió a convocar para la gira por Charlotte , condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, para una concentración entre el 18 y 30 de octubre que incluyó cuatro partidos amistosos con el seleccionado de los Estados Unidos y donde pagó con lo que mejor sabe hacer: dos goles.

Ahora, la goleadora de Lomas Athletic deberá ganarse un lugar en estos cuatro partidos frente a Alemania (miércoles 10 y sábado 13) y Países Bajos (jueves 11 y domingo 14), todos desde las 21.30, a través de ESPN y Disney Plus.

Los Leones, también con el sello de Lomas Athletic

Por su parte, el entrenador Lucas Rey también detalló la nómina del plantel de Caballeros, entre los que se destacan el defensor Tadeo Marcucci y el delantero Lucio Méndez Pin, ambos con raíces en Arenales 663, pero hoy en el Royal Oreé de Bélgica. Ambos son fijas en cada convocatoria de los Leones.

Los rivales de la Selección Argentina serán Países Bajos (miércoles 10 y sábado 13) y Pakistán (martes 9 y domingo 14). Los cuatro partidos desde las 19.

Ambos seleccionados argentinos buscarán sumar importantes puntos de cara al premio de esta temporada: la clasificación directa a los Juegos Olímpicos 2028 que se desarrollarán en Los Ángeles, entre el 14 y el 30 de julio.