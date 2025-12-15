lunes 15 de diciembre de 2025
15 de diciembre de 2025
Mundial Junior.

Las Leoncitas, con Emma Knobl y Milagros Di Santo, subcampeonas en Chile

Las jugadoras de las Conejas se colgaron la medalla de plata con las Leoncitas tras caer en la final con Países Bajos. Gran torneo del equipo del "Gato" López.

Emma Knobl y Milagros Di Santo, medallas de plata con las Leoncitas.

Las Leoncitas son subcampeonas del Mundial Junior Chile 2025 luego de caer en la final ante Países Bajos, que volvió a demostrar su hegemonía. La defensora Emma Knobl y la mediocampista Milagros Di Santo, jugadoras de Lomas Athletic, formaron parte del plantel de la Selección Argentina y se colgaron la medalla de plata luego de una gran certamen del equipo dirigido por Juan Martín “Gato” López.

El club de Arenales 663 vuelve a ser noticia por el aporte de dos jugadoras clave en el Torneo Metropolitano.

En esta categoría Sub-21, Argentina consiguió la medalla de oro en 1993 y 2016. Además tiene otras cuatro de plata en 2001, 2009, 2013 y 2023; y un bronce en 1997. Las neerlandesas son tricampeonas y máximas ganadoras con seis títulos. Esta vez se impusieron por 2-1, con goles de Ivy Tellier y Guusje Moes, mientras que Lara Casas -jugadora de Italiano- descontó para las Albicelestes.

Emma Knobl, que forma parte de las Leonas, pero fue citada para esta competición, fue una de las 11 titulares que salieron a enfrentar a Países Bajos en la final, mientras que Milagros Di Santo alineó desde el banco de suplentes. Durante el proceso previo a la Copa del Mundo también formó parte de las concentraciones Delfina Mussari Carmona, que no quedó en lista definitiva.

Emma Knobol Mundial Junior Hockey
Emma Knobl, defensora de Lomas Athletic.

Mussari Carmona y Milagros Di Santo durante este 2025 se coronaron con las Leoncitas campeonas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción, Paraguay. Y previamente obtuvieron el Torneo Cuatro Naciones, realizado en Rosario.

Por su parte, Emma Knobl ahora esperará una nueva oportunidad en la Selección Mayor dirigida por Fernando Ferrara -ex entrenador de Lomas Athletic- que comenzó su participación en la Pro League 2025/26 que tendrá como próxima ventana el viaje a Australia, donde entre el 10 y el 15 de febrero enfrentarán a las locales e Irlanda.

El camino de las Leoncitas a la final

Argentina debutó con una goleada sobre Zimbabue por 13-0, luego igualó 1-1 con Bélgica -el seleccionado más fuerte de la zona- y repitió un abultado marcador contra Gales por 8-0, que le valió la clasificación a cuartos de final.

En esa instancia, el equipo del “Gato” López superó a Alemania por 2-1, mientras que en semifinales eliminó con autoridad a China por 3-0.

La derrota ante Países Bajos -como ocurrió en Chile 2023, pero por penales luego de igualar en dos goles- las ubicó en el segundo escalón del podio; mientras que Bélgica se quedó con la presea de bronce al golear a China por 5-1.

