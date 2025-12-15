Las Leoncitas, con Emma Knobl y Milagros Di Santo, subcampeonas en Chile

Las Leoncitas son subcampeonas del Mundial Junior Chile 2025 luego de caer en la final ante Países Bajos, que volvió a demostrar su hegemonía. La defensora Emma Knobl y la mediocampista Milagros Di Santo, jugadoras de Lomas Athletic, formaron parte del plantel de la Selección Argentina y se colgaron la medalla de plata luego de una gran certamen del equipo dirigido por Juan Martín “Gato” López.

En esta categoría Sub-21, Argentina consiguió la medalla de oro en 1993 y 2016. Además tiene otras cuatro de plata en 2001, 2009, 2013 y 2023; y un bronce en 1997. Las neerlandesas son tricampeonas y máximas ganadoras con seis títulos. Esta vez se impusieron por 2-1, con goles de Ivy Tellier y Guusje Moes, mientras que Lara Casas -jugadora de Italiano- descontó para las Albicelestes.

Emma Knobl, que forma parte de las Leonas, pero fue citada para esta competición, fue una de las 11 titulares que salieron a enfrentar a Países Bajos en la final, mientras que Milagros Di Santo alineó desde el banco de suplentes. Durante el proceso previo a la Copa del Mundo también formó parte de las concentraciones Delfina Mussari Carmona, que no quedó en lista definitiva.

Mussari Carmona y Milagros Di Santo durante este 2025 se coronaron con las Leoncitas campeonas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción, Paraguay. Y previamente obtuvieron el Torneo Cuatro Naciones, realizado en Rosario.

Por su parte, Emma Knobl ahora esperará una nueva oportunidad en la Selección Mayor dirigida por Fernando Ferrara -ex entrenador de Lomas Athletic- que comenzó su participación en la Pro League 2025/26 que tendrá como próxima ventana el viaje a Australia, donde entre el 10 y el 15 de febrero enfrentarán a las locales e Irlanda.

El camino de las Leoncitas a la final

Argentina debutó con una goleada sobre Zimbabue por 13-0, luego igualó 1-1 con Bélgica -el seleccionado más fuerte de la zona- y repitió un abultado marcador contra Gales por 8-0, que le valió la clasificación a cuartos de final.

En esa instancia, el equipo del “Gato” López superó a Alemania por 2-1, mientras que en semifinales eliminó con autoridad a China por 3-0.

La derrota ante Países Bajos -como ocurrió en Chile 2023, pero por penales luego de igualar en dos goles- las ubicó en el segundo escalón del podio; mientras que Bélgica se quedó con la presea de bronce al golear a China por 5-1.