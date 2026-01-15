Franco Agostini, de Lomas Athletic, y un esperado regreso a los Leones

La Selección Argentina de Hockey Caballeros comenzó esta semana con los entrenamientos con vistas a la Pro League y la Copa del Mundo. Entre los convocados por el entrenador Lucas Rey figura el delantero Franco Agostini , jugador de Lomas Athletic , que vuelve luego de un largo período.

La última vez que “Patu” figuró en una lista de los Leones fue en 2022, por lo que, tres años después, comienza una nueva ilusión que lo puede llevar a las competiciones más importantes para el seleccionado en este 2026.

En diciembre, Argentina enfrentó a Pakistán y Países Bajos, en Santiago del Estero . Le ganaron los dos partidos a los asiáticos: 3-2 y 5-1; mientras que ante los europeos empataron 1-1 (punto bonus en los Shoot-Out) y triunfaron 3-2.

La historia de Franco Agostini comenzó en el Club Lanús , donde jugó desde los seis años. Pero, en 2015, y con 15 años, su carrera tuvo un giro inesperado, ya que cambió el Granate por Lomas Athletic . Similar al camino de su hermana Chiara Agostini, que hoy forma parte del plantel de las Conejas.

Franco participó de varios seleccionados de Buenos Aires en casi todas las categorías y se vislumbraba que podía llegar alto. Fue convocado al Mundial Junior en Bhubanewar, India, para el plantel de los Leoncitos. En esa Copa del Mundo anotó cuatro goles y gritó campeón frente a Alemania. Lucio Méndez Pin y Tadeo Marcucci fueron los otros dos lomenses en la gran conquista.

Franco Agostini Leones El delantero de Lomas Athletic fue campeón mundial con los Leoncitos.

Los Leones jugarán la segunda ventana de la Pro League en febrero, en la India. Serán dos partidos ante Bélgica (martes 10 y viernes 13) y otros tantos con el seleccionado local (jueves 12 y domingo 15). El campeón de la edición 2025/26 obtendrá un cupo para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Con pasado en Lomas Athletic

Tadeo Marcucci, Lucio Méndez Pin y Martín Ferreiro, formados en Arenales 663, también fueron convocados por Lucas Rey. Los tres forman parte del plantel del Royal Orée de Bélgica, club ubicado en Woluwe-Saint-Pierre, uno de los 19 municipios de la ciudad de Bruselas, capital del país europeo.

Los dos primeros jugaron la primera ventana de la Pro League en la provincia de Santiago del Estero, mientras que el restante también vuelve a la Selección Argentina luego de su última citación en 2023.

El resto: Nehuén Hernando, Joaquín Ruiz, Tomás Santiago, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Facundo Zárate, Lucas Toscani, Juan Ignacio Catán, Iñaki Minadeo, Lautaro Domene, Nicolás Rodríguez, Tobías Martins, Thomas Habif, Bautista Capurro, Tomás Ruiz, Facundo Sarto, Matías Rey, Joaquín Toscani, Nicolás Keenan, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Santiago Tarazona, Ignacio Nardolillo, Tomás Domene, Lucas Martínez y Agustín Bonanno.