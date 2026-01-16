La lluvia trajo alivio y se vienen días para descansar del calor extremo: cómo sigue el clima

Un descanso del calor y de la lluvia para disfrutar del aire libre.

La lluvia de este jueves trajo un gran alivio: aflojó el calor extremo gracias al ingreso de viento sur. Por esto, este viernes las temperaturas tendrán una máxima de 28º, un verdadero respiro térmico que se extenderá algunos días, pero el sábado tendrá un pico. Pero ¿cómo sigue el clima?

El viernes mostrará viento sur soplando de manera moderada, por eso la mínima será 17º y la máxima 28º en Lomas de Zamora, con cielo ligeramente nublado que se irá llenando de nubes para la tarde.

El sábado estará ideal para pileta porque el mercurio vuelve a subir: se espera una agradable mínima de 19ºC y una máxima de 32ºC empujado por el viento templado.

El clima ideal para un domingo de verano El domingo mostrará circulación de aire frío desde sus primeras horas para dejar un día térmicamente más tranquilo con un mercurio que oscilará entre los 18º y los 28ºC.

Los días que siguen no llegarán con calor intenso, si no con noches más frescas que permitirán dormir mejor. Los días más calurosos serían el miércoles y jueves con 28ºC y 29ºC. Pero antes, el lunes y el martes serán muy agradables con 26º y 27º de máxima y cielo ligeramente nublado.

