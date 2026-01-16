viernes 16 de enero de 2026
Escribinos
16 de enero de 2026
Pronóstico

La lluvia trajo alivio y se vienen días para descansar del calor extremo: cómo sigue el clima

Si bien el sábado repunta un poco la temperatura, se vienen días agradables, sin lluvia, con máximas de entre 26º y 29º. Un descanso térmico del calor.

Un descanso del calor y de la lluvia para disfrutar del aire libre.

Un descanso del calor y de la lluvia para disfrutar del aire libre.

La lluvia de este jueves trajo un gran alivio: aflojó el calor extremo gracias al ingreso de viento sur. Por esto, este viernes las temperaturas tendrán una máxima de 28º, un verdadero respiro térmico que se extenderá algunos días, pero el sábado tendrá un pico. Pero ¿cómo sigue el clima?

El viernes mostrará viento sur soplando de manera moderada, por eso la mínima será 17º y la máxima 28º en Lomas de Zamora, con cielo ligeramente nublado que se irá llenando de nubes para la tarde.

Lee además
Barrios porteños y bonaerenses sin luz por el apagón.
Sin luz.

Apagón en el AMBA: más de 900 mil usuarios afectados
El Indec dará el dato oficial este martes a las 16.
Números.

Este martes dan a conocer la inflación de diciembre: qué dicen las consultoras

El sábado estará ideal para pileta porque el mercurio vuelve a subir: se espera una agradable mínima de 19ºC y una máxima de 32ºC empujado por el viento templado.

El clima ideal para un domingo de verano

El domingo mostrará circulación de aire frío desde sus primeras horas para dejar un día térmicamente más tranquilo con un mercurio que oscilará entre los 18º y los 28ºC.

Los días que siguen no llegarán con calor intenso, si no con noches más frescas que permitirán dormir mejor. Los días más calurosos serían el miércoles y jueves con 28ºC y 29ºC. Pero antes, el lunes y el martes serán muy agradables con 26º y 27º de máxima y cielo ligeramente nublado.

Temas
Seguí leyendo

Apagón en el AMBA: más de 900 mil usuarios afectados

Este martes dan a conocer la inflación de diciembre: qué dicen las consultoras

Volvió el calor con todo, pero ¿cómo sigue el clima esta semana?

¿Colapsa el sistema? Advierten un aumento "nunca visto" de gripe H3N2

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

La AFA tomó una importante decisión para los torneos del ascenso.
Cambios de último momento.

La postura de la AFA con la televisación del ascenso y el cambio de fecha para el inicio de los torneos