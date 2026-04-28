Un ex Banfield se consagró campeón en Uruguay: el excéntrico festejo en Montevideo

Racing de Montevideo entró en la historia grande del fútbol uruguayo al proclamarse campeón de Primera División por primera vez en sus 107 años. El club de la capital, en el cual juega el ex Banfield Nicolás Sosa Sánchez , festejó la conquista de una manera muy particular, que fue furor en las redes sociales.

Cada uno celebra cómo y dónde quiere. Dentro de la cancha, en el vestuario, pero el de Racing fue ¡arriba del micro! Una cosa de locos.

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Por la 13º fecha del Apertura de la Liga AUF, la Escuelita derrotó como visitante a Cerro Largo por 1-0. Ya en el micro, de regreso al club, esperaban una mano de Montevideo Wanderers, que recibió a Peñarol . Y el milagro se hizo realidad.

El Bohemio le ganó al Manya por 1-0 y los jugadores del Albiverde, que seguían las alternativas del partido por sus celulares estallaron de euforia y celebraron el campeonato a bordo del ómnibus, con Nicolás Sosa Sánchez como uno de los protagonistas del plantel que dirige Cristian Chambian.

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A dos fechas del final, Racing suma 30 puntos, con siete de ventaja sobre Deportivo Maldonado y Peñarol. Ganó nueve partidos, empató tres y perdió uno, con 22 goles a favor y 11 en contra.

Sosa Sánchez (30 años), oriundo de Melo, disputó siete partidos y anotó un gol, en la victoria como visitante sobre Montevideo Wanderers por 2-1.

En 2021, Fernando Cavenaghi, exdelantero de River Plate, compró el club junto a Alejandro “Chori” Domínguez. En casi tres años de gestión llevó a Racing a Primera División. En diciembre de 2025 vendió la mayoría de las acciones al grupo inversor Red&Gold Football (Bayern Munich y Los Ángeles F.C. de la MLS), manteniendo el 15% junto a Santiago Rossi, continuando como director deportivo.

El paso de Sosa Sánchez por Banfield

Nicolás Sosa Sánchez, junto a su hermano Sebastián, llegó a Banfield en el mercado de pases 2022 al plantel dirigido por Javier Sanguinetti. Pero, a partir de 2024 no fueron tenidos en cuenta por Julio César Falcioni, emigrando a Racing de Montevideo y Cerro Largo, respectivamente.

En el Taladro tuvo 35 presencia, un gol y dos asistencias. Su único grito se recuerda, fue el 16 de julio de 2023 cuando abrió el marcador en el Clásico del Sur (2-2) en la Fortaleza clavando la pelota en el ángulo izquierdo de Lautaro Morales. A 10 minutos del final del partido lo reemplazó su hermano.