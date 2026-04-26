lunes 27 de abril de 2026
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26 de abril de 2026
en vivo En el José Fierro.

En Tucumán, y sobre la hora, Banfield sumó su primer punto como visitante

Con gol de Neyder Moreno, el Taladro igualó 1-1 contra Atlético y, aunque no clasificó a Play-Offs, cortó con seis caídas en fila fuera de casa.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Mauro Méndez conduce un avance de Banfield.

Mauro Méndez conduce un avance de Banfield.

Mauro Méndez conduce un avance de Banfield.

Mauro Méndez conduce un avance de Banfield.

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Banfield cortó la racha afuera

Banfield salió a jugar con Atlético Tucumán sabiendo que ya no tenía chances de avanzar a los Play-Offs, pero sí al menos de conseguir un buen resultado. Cuando parecía que otra vez se quedaba sin nada, el colombiano Neyder Moreno clavó el 1-1 que le dio el primer punto fuera de Lencho Sola.

El Taladro va cerrando un Torneo Apertura que lo tuvo lejos de la pelea grande y con la mirada en la parte baja de la tabla Anual y de los promedios, las que seguirá atentamente en el Clausura.

En un partido de trámite discreto, el local fue algo más en cuanto a llegadas. Tuvo tres, todas resueltas por Facundo Sanguinetti, su figura, dos ante Leandro Díaz y la restante contra Lautaro Godoy.

López García
Banfield sumó, pero no le alcanzó.

Banfield sumó, pero no le alcanzó.

Después de un primer tiempo sin generar nada, Banfield parecía tomas las riendas. De una jugada que de no ser por Luis Ingolotti que casi termina empujando Mauro Méndez, al gol del local.

Gran pase de Lautaro Godoy, la pelota salió a un costado tras la entrada de Nicolás Laméndola y la salida del arquero, centro de Renzo Tesuri y cabezazo a la red de Franco Nicola.

Atlético pudo definirlo, no lo hizo y lo pagó. El Taladro se lanzó en ataque, de manera desordenada, pero a un minuto del final desbordó Ignacio Abraham para que el colombiano Neyder Moreno empuje con la rodilla la pelota casi debajo del arco.

Así Banfield, el equipo de Pedro Troglio pudo sumar por primera vez como visitante después de seis derrotas consecutivas.

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Empató Banfield

El Taladro sumo como visitante al igualar 1-1 contra Atlético Tucumán.

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¡GOL DE BANFIELD!

A los 44 minutos. Centro de Ignacio Abraham para la llegada de Neyder Moreno que le empujó debajo del arco.

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Banfield tuvo una clara

Centro desde la derecha de Lisandro Piñero, ganó de cabeza Bruno Sepúlveda que no acertó el arco.

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Le sacó pintura al caño

Gran corrida de Lautaro Godoy apilando varios rivales y rematando a la derecha del arquero.

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¡GOL DE ATLETICO TUCUMÁN!

A los 10 minutos. Centro de Renzo Tesuri para el frentazo del uruguayo Franco Nicola.

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Se salvó el local

Tiziano Perrotta manó el centro bajo y el manotazo de Luis Ingolotti le saó el gol a Mauro Méndez.

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Comenzó el segundo tiempo

Banfield va en busca de su primer triunfo como visitante en el torneo. Ingresan Lisandro Piñero y Lautaro Villegas por David Zalazar y Santiago Esquivel.

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Final del primer tiempo

En un juego impreciso, Banfield y Atlético Tucumán se van al entretiempo empatando sin goles.

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Cierra mejor el local

Derechazo de Lautaro Godoy que con notables reflejos despejó el arquero.

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Otra vez Sanguinetti

Y nuevamente frente al “Loco” Díaz que picó en diagonal a buscar la descarga de Nicolás Laméndola.

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Llegó Atlético Tucumán

Franco Nicola lo ubicó a Leandro Díaz en el área, giro y salvada de Facundo Sanguinetti con las piernas.

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Se aproximó Banfield

Presionó Santiago Esquivel sobre Leonel Vega, pero su remate sin dirección se perdió por arriba del travesaño.

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Ya se juega en el José Fierro

Banfield y Atlético Tucumán, ambos sin chances de clasificar a los Play-Offs, se enfrentan por la 16º fecha de la zona B del Torneo Apertura.

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Así forman Atlético Tucumán y Banfield

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

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Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Santiago Esquivel y David Zalazar, Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

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Árbitro: Álvaro Carranza. Estadio: José Fierro. TV: ESPN Premium

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