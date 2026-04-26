En Tucumán, y sobre la hora, Banfield sumó su primer punto como visitante

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Banfield cortó la racha afuera

Banfield salió a jugar con Atlético Tucumán sabiendo que ya no tenía chances de avanzar a los Play-Offs, pero sí al menos de conseguir un buen resultado. Cuando parecía que otra vez se quedaba sin nada, el colombiano Neyder Moreno clavó el 1-1 que le dio el primer punto fuera de Lencho Sola.

El Taladro va cerrando un Torneo Apertura que lo tuvo lejos de la pelea grande y con la mirada en la parte baja de la tabla Anual y de los promedios, las que seguirá atentamente en el Clausura.

En un partido de trámite discreto, el local fue algo más en cuanto a llegadas. Tuvo tres, todas resueltas por Facundo Sanguinetti, su figura, dos ante Leandro Díaz y la restante contra Lautaro Godoy.

López García Banfield sumó, pero no le alcanzó.

Después de un primer tiempo sin generar nada, Banfield parecía tomas las riendas. De una jugada que de no ser por Luis Ingolotti que casi termina empujando Mauro Méndez, al gol del local.

Gran pase de Lautaro Godoy, la pelota salió a un costado tras la entrada de Nicolás Laméndola y la salida del arquero, centro de Renzo Tesuri y cabezazo a la red de Franco Nicola.

Atlético pudo definirlo, no lo hizo y lo pagó. El Taladro se lanzó en ataque, de manera desordenada, pero a un minuto del final desbordó Ignacio Abraham para que el colombiano Neyder Moreno empuje con la rodilla la pelota casi debajo del arco.

Así Banfield, el equipo de Pedro Troglio pudo sumar por primera vez como visitante después de seis derrotas consecutivas.