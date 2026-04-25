Después de 28 años, Banfield está cerca de cerrar su concurso de acreedores

Banfield emitió un comunicado en sus redes sociales, en las cuales se informa sobre el paso que está dando el club para cerrar una etapa que tiene relación con el cierre del concurso de acreedores abierto en 1998 e iniciado hace casi 30 años durante la presidencia de Carlos Portell.

La institución logró reunir los fondos necesarios para el pago de la tasa de justicia, paso final clave para concluir este largo proceso legal y mejorar su ordenamiento institucional.

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A pesar de este proceso, en años recientes el club utilizó un fideicomiso para proteger sus ingresos ante el concurso inconcluso y embargos.

“Iniciamos las gestiones para el cierre del concurso de acreedores abierto en 1998. Realizamos el pago de la tasa y la sobretasa. Lo que sigue es la regulación de los honorarios del síndico por parte del juez, paso previo para poder concluir esta etapa”, reza el comunicado en la cuenta oficial de Banfield.

Además, en el mismo comunicado se informa sobre el avance de un “hito histórico para el club”, y se detalló sobre el pago de $15.601.689,40 de la tasa y la sobretasa ante el Juzgado Civil y Comercial número 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Del mismo modo, el comunicado asegura que la idea del club es “ordenar este proceso que nos permite proyectar un club más previsible, con mayor estabilidad y mejores condiciones de negociación”. Y apunta: “Es un avance importante para el ordenamiento institucional que nos guía”.

“Este hito fue posible gracias a colaboraciones externas que acompañaron al club en un momento clave. Un paso que reafirma el rumbo de orden y transparencia institucional”, agrega.

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A su vez, desde el club indicaron que falta que el juez regule los honorarios del síndico para poder abonarlos y concluir esta etapa.

“Ordenar este proceso nos permite proyectar un club más previsible, con mayor estabilidad y mejores condiciones para crecer”, finaliza el comunicado desde el Club Atlético Banfield.