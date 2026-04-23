Sergio Vittor, sobre lo que le queda a Banfield en el Torneo Apertura: "Nos jugamos la cabeza"

En Banfield todavía dura la bronca por el empate sin goles ante Independiente Rivadavia, pero en el Taladro ya se enfocan en las dos fechas que restan del Torneo Apertura . El equipo dirigido por Pedro Troglio depende de un milagro para clasificar a los playoff, necesita ganar los dos encuentros que quedan y esperar.

Además de sacar 6 de 6 ante Atlético Tucumán y Barracas, ambos de visitante, Banfield necesita que Gimnasia no gane ninguno de los dos partidos, que Racing apenas sume 1 punto, que Tigre sume 0 puntos en lo que resta de torneo, al igual que Sarmiento de Junín.

En ese contexto, uno de los referentes del plantel es Sergio Vittor , quien hizo foco en los partidos que se avecinan. En Banfield todavía se lamentan por los puntos perdidos y por la producción del equipo en condición de visitante.

En el Taladro todavía confían en poder meterse dentro de los mejores 8 de la zona. Con 14 puntos, producto de 4 triunfos, 2 empates y 8 derrotas, en Banfield saben que ya no tienen margen de error. Ganar todo y esperar, esa es la cuestión.

A propósito, Sergio Vittor analizó lo que fue el último empate ante Independiente Rivadavia como local. El Taladro generó chances para ganarlo, pero no estuvo certero frente al arco rival y no pasó de la igualdad.

"Jugamos de igual a igual contra un gran rival. A pesar de que fue un partido parejo, Banfield tuvo las situaciones más claras. No le podemos decir nada a Mauro Méndez, nos salvó 20 veces y hoy le tocó errar", explicó el zaguero central.

sergio vittor banfield Sergio Vittor, uno de los referentes de Banfield.

El semestre de Banfield

Sin dudas, Banfield se había preparado para afrontar el semestre con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos pensando en la permanencia. Por ahora, ese objetivo se está cumpliendo, pero no deja de ser un torneo irregular.

Además, Vittor sostuvo: "Fue un semestre irregular, nos hicimos fuertes de local y sacamos 14 puntos, pero es mala la racha de visitante. No pudimos sacar puntos de visitante, nos quedan dos partidos y nos jugamos la cabeza. Son dos finales y sabemos que son partidos difíciles".

Por otra parte, se refirió al factor económico dentro del club y apuntó: "Fue durísima la semana, muy difícil de afrontar. El otro día hicimos un gran partido y nos llevamos poco cuando merecíamos más. Ya no hablo más del tema económico, es público todo lo que sucede y hay que tirar para adelante. Lo hablé mil veces y no me gusta volver a repetir lo mismo. Tenemos que tirar para adelante todos juntos y ese es el mensaje".