Banfield cuenta con el alta médica de Brandon Oviedo, pero ¿cuándo volverá a jugar?

Una buena noticia para Banfield . El defensor Brandon Oviedo recibió el alta médica tras la rotura de ligamentos que sufrió el año pasado y pronto estará en condiciones para reintegrarse al plantel que comanda Pedro Troglio de cara a lo que resta de la temporada de la Liga Profesional .

Fue el periodista Matías Colombo el que dio la primicia sobre la recuperación del defensor central del Taladro, quien se había destacado en los primeros partidos del Torneo Clausura 2025. Por eso, con miras al próximo torneo, su recuperación será muy importante.

Brandon Oviedo recibió el alta médica por parte del doctor, tras romperse los ligamentos. Al defensor de #Banfield le resta preparación física y futbolística de cara a la pretemporada. pic.twitter.com/GgW5ZnmjzF

Si bien Oviedo recibió el alta médica, todavía no está jugar . El defensor necesita reacondicionar su físico para la alta competencia y a su vez recuperar ritmo futbolístico después de varios meses sin actividad. Es por este motivo que la próxima pretemporada, con miras a la segunda parte del año, será vital para poder sumarse al equipo sin complicaciones.

Hace cuánto no juega en Banfield Brandon Oviedo

El último encuentro de Oviedo con la camiseta del Taladro fue en la derrota por 3 a 1 contra Barracas Central por la fecha 3 del Torneo Clausura. Ese día abandonó el campo a los 30 minutos del primer tiempo y días más tarde llegó la confirmación de la gravedad de la lesión: rotura de los ligamentos cruzados anterior de la rodilla izquierda.

Brandon Oviedo seguirá en Banfield hasta 2028. El año pasado, Banfield extendió el vínculo con Oviedo. Club Banfield.

Desde ese día, el marcador central de 21 años inició una larga recuperación, con una operación de por medio, que lleva hasta el momento nueve meses. Ahora, con el alta médica, su regreso a las canchas está cerca cerca. En el medio, Oviedo extendió su contrato con el club hasta diciembre del 2028.

Los números de Oviedo en el Taladro

Su debut como profesional fue en la derrota ante Tigre por la fecha 23 de la Liga Profesional 2024, siendo uno de los elegidos por Pico Hernández para ser titular en ese partido. Ese día completó los 90 minutos, hizo lo mismo ante Deportivo Riestra a la otra semana, y después sumó minutos ante Lanús y Godoy Cruz.

Con Ariel Broggi en el banco de suplentes, no tuvo continuidad y sólo disputó dos partido. Fue Pedro Troglio el que lo volvió a poner como titular en el inicio del Torneo Clausura 2025 y después de dos encuentros en los que se destacó, se rompió los ligamentos en el cruce ante el Guapo.