Banfield empujó, pero no pudo quebrar a Independiente Rivadavia

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Banfield lamentó el empate

Banfield terminó apretando a Independiente Rivadavia sobre el final, pero no supo resolver y terminó empatando sin goles contra el líder de la zona B del Torneo Apertura. El Taladro casi que se quedó sin posibilidades de clasificar a los Play-Offs por el título.

El equipo de Pedro Troglio llegó a este jugo con la herida del Clásico del Sur perdido ante Lanús sobre la hora, mientras que la Lepra cuidó jugadores luego de su resonante triunfo en el estadio Maracaná frente a Fluminense por la Copa Libertadores.

El primer tiempo fue parejo, sin grandes llegadas y dos arqueros como espectadores. Banfield utilizó las bandas con López García e Ignacio Abraham, pero no siempre pudo cerrar las jugadas, donde Mauro Méndez tuvo más peso ofensivo que Tiziano Perrotta.

Ignacio Pais

Para el complemento hubo una mejor toma de decisiones, apareció más Lautaro Gómez, se comprometió más Tiziano Perrotta y el empuje, a falta de atributos futbolísticos, se hizo notorio.

En ese pasaje, no logró generar riesgo. Independiente Rivadavia recuperó algo con los ingresos de Sebastián Villa y Alex Arce. La sola presencia del delantero en el área fue un toque de atención, aunque Facundo Sanguinetti transmitió seguridad.

Banfield echó lo que tenía al final. Mauro Méndez erró la más clara. Después fueron intentos esporádicos de Neyder Moreno y Federico Anselmo en medio de una arremetida frenética y sin claridad. El cero le dolió y castigó más al Taladro que a la Lepra.