lunes 20 de abril de 2026
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20 de abril de 2026
en vivo Frente al líder.

Banfield empujó, pero no pudo quebrar a Independiente Rivadavia

En un discreto partido, Banfield empató sin goles con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza y casi que se bajó de la clasificación. Se lesionó Arboleda.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Banfield empató sin goles con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza

Banfield empató sin goles con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza

Banfield empató sin goles con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza

Banfield empató sin goles con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza

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Banfield empató sin goles con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza

Banfield empató sin goles con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza

EN VIVO

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Banfield lamentó el empate

Banfield terminó apretando a Independiente Rivadavia sobre el final, pero no supo resolver y terminó empatando sin goles contra el líder de la zona B del Torneo Apertura. El Taladro casi que se quedó sin posibilidades de clasificar a los Play-Offs por el título.

El equipo de Pedro Troglio llegó a este jugo con la herida del Clásico del Sur perdido ante Lanús sobre la hora, mientras que la Lepra cuidó jugadores luego de su resonante triunfo en el estadio Maracaná frente a Fluminense por la Copa Libertadores.

El primer tiempo fue parejo, sin grandes llegadas y dos arqueros como espectadores. Banfield utilizó las bandas con López García e Ignacio Abraham, pero no siempre pudo cerrar las jugadas, donde Mauro Méndez tuvo más peso ofensivo que Tiziano Perrotta.

Ignacio Pais

Para el complemento hubo una mejor toma de decisiones, apareció más Lautaro Gómez, se comprometió más Tiziano Perrotta y el empuje, a falta de atributos futbolísticos, se hizo notorio.

En ese pasaje, no logró generar riesgo. Independiente Rivadavia recuperó algo con los ingresos de Sebastián Villa y Alex Arce. La sola presencia del delantero en el área fue un toque de atención, aunque Facundo Sanguinetti transmitió seguridad.

Banfield echó lo que tenía al final. Mauro Méndez erró la más clara. Después fueron intentos esporádicos de Neyder Moreno y Federico Anselmo en medio de una arremetida frenética y sin claridad. El cero le dolió y castigó más al Taladro que a la Lepra.

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Final del partido

Banfield arrinconó a Independiente Rivadavia, pero no pudo quebrar el cero, que reflejó lo que fue el juego.

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Se lo devoró Mauro Méndez

El uruguayo hizo un gran control, pero de frente al arco remató a la tribuna. La más clara de Banfield.

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Ahora llegó Arce, de cabeza

Centro de Luciano Gómez para el ingreso del paraguayo que saltó solo y la tiró por arriba.

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Sanguinetti no dio rebote

El portero de Banfield atrapó bien parado un intento de Sebastián Villa.

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Banfield está más punzante

El Taladro busca abrir el marcador. Presiona alto y llega al arco rival.

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Bolcato salvó a la visita

Zurdazo de Tiziano Perrotta que el arquero arañó al córner.

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Comenzó el segundo tiempo

Banfield con los mismos 11 que terminaron la etapa inicial.

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Final del primer tiempo

En un discreto partido, Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza igualan en cero.

López García, Banfield
López García en función ofensiva.

López García en función ofensiva.

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Una clara para el local

David Zalazar abrió para López García que no pudo con el cierre de Alejo Osella y Tomás Bolcato.

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Baja defensiva en Banfield

En 25 minutos salió lesionado el colombiano Danilo Arboleda, reemplazado por Santiago Daniele.

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Paridad en el Sur

Banfield quiere tomar las riendas del partido. La visita padece las proyecciones de Ignacio Abraham

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Casi grita la Lepra

Antes del minuto se juntaron Gonzalo Ríos y Nicolás Sartori, centro y cabezazo desviado de Diego Crego en la puerta del área chica.

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Comenzó el partido

Banfield buscará dar el batacazo Florencio Sola ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el líder de la Zona B y mejor equipo del Torneo Apertura. El partido cuenta con el arbitraje de Bryan Ferreyra y es televisado por ESPN Premium.

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Así forman Banfield e Independiente Rivadavia

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio País y Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

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Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca y Rodrigo Atencio; Diego Crego y Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Hora: 17.15. Árbitro: Bryan Ferreyra. Estadio: Florencio Sola. TV: ESPN Premium.

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