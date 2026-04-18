sábado 18 de abril de 2026
Escribinos
18 de abril de 2026
A dar vuelta la página.

Cómo encara Banfield la recta final del Torneo Apertura tras la derrota con Lanús

Banfield se prepara para lo que serán los últimos encuentros del Torneo Apertura pensando en la heroica clasificación a los playoff.

Banfield encara la recta final del Torneo Apertura.

Banfield encara la recta final del Torneo Apertura.

Ignacio Pais busca ganar en confianza para lo que resta del Torneo Apertura.

Ignacio Pais busca ganar en confianza para lo que resta del Torneo Apertura.

Banfield se prepara para lo que serán la recta final del Torneo Apertura. El Taladro viene de caer ante Lanús en el clásico y ahora piensa en su choque ante Independiente Rivadavia de Mendoza el lunes desde las 17.15 en el Florencio Sola. Los dirigidos por Pedro Troglio buscan un sprint final exitoso pensando en clasificar a los playoff.

Lee además
La rivalidad entre Banfield y Lanús, una de las más calientes del fútbol argentino.
Antes amigos ahora archienemigos.

Así nació la rivalidad entre Banfield y Lanús
Banfield mantiene una importante racha en Lanús.
Podrá el Taladro.

Lanús, la oportunidad de Banfield para cortar su mala racha de visitante

Ignacio Pais analizó la actualidad de Banfield

Uno de los futbolistas que dio la cara en este difícil momento fue Ignacio Pais. El mediocampista central consideró que "todavía dura la impotencia de la derrota en el clásico". Y apuntó: "Hicimos un gran partido. Hay poco que recriminar al equipo, se nos escapó de nuevo en los últimos minutos".

Además, brindó su opinión sobre el esquema con una línea de 5 defensores: "La linea de 5 era para contrarrestar el juego que tienen ellos. Todos los partidos son físicos y siempre intentamos dar el 100% de cada uno".

Asimismo, explicó que "hay que estar atento a los detalles porque así se perdieron muchos partidos". Y concluyó: "Tenemos situaciones y no podemos concretarlas. Vamos a intentar sumar hasta el último partido, todo sirve porque el año después sigue y hay que sumar".

ignacio pais taladro
Ignacio Pais busca ganar en confianza para lo que resta del Torneo Apertura.

Ignacio Pais busca ganar en confianza para lo que resta del Torneo Apertura.

Las chances de Banfield en el Torneo Apertura

Banfield encara la recta final del Torneo Apertura en la posición número 12 de la Zona B con 13 puntos, producto de 4 triunfos, 1 empate y 8 derrotas. El primer objetivo es sumar para escaparle a la tabla del descenso y el segundo es ver si puede ingresar a los playoff.

Lo separan cinco puntos de Tigre, el último clasificado hasta el momento. Además, aparecen Sarmiento, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing por encima, lo cual hace muy difícil pensar en una clasificación heroica a los playoff. Será clave ganarle a Independiente Rivadavia, aunque la premisa parece complicada ya que es el equipo que sumó mayor cantidad de puntos en la temporada.

Temas
Seguí leyendo

Así nació la rivalidad entre Banfield y Lanús

Lanús, la oportunidad de Banfield para cortar su mala racha de visitante

Lanús le ganó el clásico a Banfield en un final electrizante

La mala racha que aleja a Banfield de los playoffs

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
vuelven los visitantes en la primera nacional: asi lo viven en temperley
Todo preparado.

Vuelven los visitantes en la Primera Nacional: así lo viven en Temperley

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana.
Atención.

Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana