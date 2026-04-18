Cómo encara Banfield la recta final del Torneo Apertura tras la derrota con Lanús

Banfield se prepara para lo que serán la recta final del Torneo Apertura . El Taladro viene de caer ante Lanús en el clásico y ahora piensa en su choque ante Independiente Rivadavia de Mendoza el lunes desde las 17.15 en el Florencio Sola. Los dirigidos por Pedro Troglio buscan un sprint final exitoso pensando en clasificar a los playoff.

En ese contexto, en el seno del plantel se juramentaron dejar atrás la derrota dolorosa en el clásico ante Lanús y encarar las tres fechas que quedan. Independiente Rivadavia como local y Atlético Tucumán y Barracas Central como visitante son los tres partidos que aparecen en el horizonte.

Podrá el Taladro. Lanús, la oportunidad de Banfield para cortar su mala racha de visitante

Uno de los futbolistas que dio la cara en este difícil momento fue Ignacio Pais . El mediocampista central consideró que "todavía dura la impotencia de la derrota en el clásico". Y apuntó: "Hicimos un gran partido. Hay poco que recriminar al equipo, se nos escapó de nuevo en los últimos minutos".

Además, brindó su opinión sobre el esquema con una línea de 5 defensores: "La linea de 5 era para contrarrestar el juego que tienen ellos. Todos los partidos son físicos y siempre intentamos dar el 100% de cada uno".

Asimismo, explicó que "hay que estar atento a los detalles porque así se perdieron muchos partidos". Y concluyó: "Tenemos situaciones y no podemos concretarlas. Vamos a intentar sumar hasta el último partido, todo sirve porque el año después sigue y hay que sumar".

ignacio pais taladro Ignacio Pais busca ganar en confianza para lo que resta del Torneo Apertura.

Las chances de Banfield en el Torneo Apertura

Banfield encara la recta final del Torneo Apertura en la posición número 12 de la Zona B con 13 puntos, producto de 4 triunfos, 1 empate y 8 derrotas. El primer objetivo es sumar para escaparle a la tabla del descenso y el segundo es ver si puede ingresar a los playoff.

Lo separan cinco puntos de Tigre, el último clasificado hasta el momento. Además, aparecen Sarmiento, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing por encima, lo cual hace muy difícil pensar en una clasificación heroica a los playoff. Será clave ganarle a Independiente Rivadavia, aunque la premisa parece complicada ya que es el equipo que sumó mayor cantidad de puntos en la temporada.