Lanús, la oportunidad de Banfield para cortar su mala racha de visitante en el Torneo Apertura

Banfield llega a la Fortaleza obligado a llevarse la victoria si es que quiere ilusionarse con clasificar entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Apertura. Pero, Lanús también tiene sus motivos para alzarse con el triunfo en una nueva edición del Clásico del Sur .

La campaña de Banfield como visitante es alarmante. Junto a Atlético Tucumán no solo son dos de los seis equipos que no ganaron en esa condición, sino que los únicos que no sumaron al menos una unidad fuera de sus respectivos estadios.

Entre las mejores. Banfield dice presente en una nueva citación de la Selección Argentina

El equipo de Pedro Troglio no pasó papelones en cada una de sus salidas del estadio Florencio Sola , pero cuenta con esa pesada carga. Perdió contra Sarmiento de Junín (0-1), Belgrano de Córdoba (0-1), River Plate (1-3), Rosario Central (1-2) y Argentinos Juniors (2-3). Ni siquiera se acerca a la famosa “media inglesa”.

Los otros que no consiguieron ganar como visitantes son: Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

La última del Taladro fuera del Lencho

A estas cinco derrotas, hay que sumarle un partido más correspondiente al Torneo Clausura 2025, en el que al menos empató: Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1).

Gonzalo Ríos Banfield Gonzalo Ríos, goleador en el último triunfo de Banfield fuera del Lencho Sola.

La última victoria del Taladro a domicilio fue el 18 de octubre pasado, cuando en el Bautista Gargantini derrotó por 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza, con goles de Gonzalo Ríos.

A qué se aferra Banfield para ganar

Banfield está a cuatro puntos de Tigre en la lucha por la clasificación. Pero, Lanús le cae como anillo al dedo una vez más. El por qué hay que buscarlo en las estadísticas. El Taladro no solo que le lleva 12 clásicos de ventaja a Lanús en el historial, sino que lleva un invicto de siete partidos en la Fortaleza de Cabrero y Guidi.

Dos triunfos, y cinco empates, registra Banfield visitando a Lanús. Los DT que lograron victorias en ese lapso fueron Julio Falcioni en el Campeonato 2019/20 (1-0, gol de Julián Carranza) y Diego Dabove en la Copa de la Liga 2022 (1-0, gol de Luciano Lollo).

El último tropiezo fue por el Campeonato 2016/17, cuando perdió por 4-2, con tres goles de José “Pepe” Sand y otro de Marcelo Herrera, descontando Gonzalo Bettini y Brian Sarmiento.

Para Banfield cortar la racha como visitante en el Clásico del Sur sería un espaldarazo anímico importante para la recta final y, además, para ratificar su hegemonía en duelos directos con Lanús.