La racha que buscará cortar Lanús ante Banfield en La Fortaleza

Se viene el Clásico del Sur. Tanto para Lanús como para Banfield, las aspiraciones son grandes, ya que vienen con realidades opuestas, pero con la misma pasión de siempre. El Granate llega a este encuentro como campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, mientras que el Taladro está envuelto en una crisis futbolística y apremia el descenso.

La realidad es que el historial marca una clara paternidad de Banfield sobre Lanús , con más de 10 partidos de diferencia, con lo cual el Granate buscará achicar la diferencia el próximo lunes en La Fortaleza.

El último clásico fue victoria de Banfield por 2 a 1 en el Florencio Sola y con este triunfo estiró la paternidad a 12 partidos de diferencia, ya que son 53 triunfos del Taladro contra 41 del Granate.

Por si esto fuera poco, Lanús no vence en su estadio a Banfield desde el 2017. Ya pasaron 9 años desde aquel triunfo del equipo dirigido por Jorge Almirón, que consiguió victorias de local y de visitante contra el rival de toda la vida.

Aquel equipo que fue campeón en el ámbito doméstico y que llegó a la final de la Copa Libertadores, también se impuso sobre Banfield para la alegría de todos los Granates.

El clásico entre Lanús y Banfield, según pasan los años

Con un total de 134 enfrentamientos entre ambos a lo largo de la historia, tomando en cuenta cruces tanto en la época del amateurismo como del profesionalismo, el saldo fue de 53 triunfos para el Taladro, 41 victorias del Granate y 40 pardas.

Con el paso de las décadas, llegando a los 80’, el crecimiento de ambos clubes (además de la cercanía) acrecentó la rivalidad. Cuando ambos militaban en la vieja Primera B tras los tres años (1979-81) del Grana en la Primera C, y sus históricos rivales quedaron atrás, fue cuando se terminó de asentar esta enemistad. A partir de allí, cada partido empezó a vivirse como se vive hoy: como un clásico.

La última vez que Lanús pudo festejar un clásico en su casa, fue cuando se impuso por 2-1 en 2017. Desde entonces, la racha negativa no hizo más que extenderse y ya acumula nueve años sin triunfos en La Fortaleza.

Para el Torneo Transición del 2016 el Granate se impuso sobre Banfield por 2 a 0 en el Florencio Sola con goles de Pablo Mouche y José Sand, mientras que la última vez que Lanús le ganó a Banfield en La Fortaleza fue el 2 de abril de 2017 para el campeonato de aquel año. Fue una contundente victoria por 4 a 2 con tres goles de José Pepe Sand y uno de Marcelo Herrera. Por su parte, los goles del Taladro los anotaron Gonzalo Bettini y Brian Sarmiento.

lanus vs banfield Lanús buscará cortar la racha ante Banfield en su estadio.

El detalle de la racha negativa de Lanús ante Banfield

Campeonato 2016- 2017: Banfield 1 vs Lanús 0

Campeonato 2017/2018: Lanús 0 vs Banfield 0

Campeonato 2018/2019: Banfield 0 vs Lanús 0

Campeonato 2019/2020: Lanús 0 vs Banfield 1

Copa LPF 2021: Banfield 2 vs Lanús 0

Torneo de socios 2021: Lanús 1 vs Banfield 1

Copa de la LPF 2022: Lanús 0 vs Banfield 1

Torneo LPF 2022: Banfield 1 vs Lanús 2 (Chávez / Cabral y Orozco)

Torneo LPF 2023: Lanús 2 vs Banfield 2 (Belmonte y Cambeses e/c // Nicolás Sosa Sánchez y Emanuel Insúa)

Copa de la LPF 2023: Banfield 1 vs Lanús 0 (Juan Bisanz)

Copa de la LPF 2024: Lanús 1 vs Banfield 1 (Peña Biafore / Milton Giménez)

Torneo LPF 2024: Banfield 0 vs Lanús 1 (Leandro Díaz)

Copa Apertura 2025: Lanús 1 vs Banfield 1 (Eduardo Salvio / Gero Rivera)

Torneo Clausura 2025: Banfield 2 vs Lanús 1 (Bruno Sepúlveda y Rodrigo Ausmendi / Eduardo Salvio)

De los últimos 14 enfrentamientos, se registraron 6 triunfos para Banfield, 6 empates y 2 victorias de Lanús, las cuales fueron en el Florencio Sola.