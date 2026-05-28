Eduardo Nicolau presenta una versión de "Stefano" en Las Nobles Bestias de Temperley

“Stefano. Un grotesco”, una versión creada, dirigida y protagonizada por Eduardo Nicolau de la clásica obra de teatro “Stefano”, una pieza escrita por el dramaturgo Armando Discepolo, pisa las tablas el viernes en el escenario de Las Nobles Bestias de Temperley.

Es una versión de la obra cumbre del dramaturgo argentino, una pieza fundamental del grotesco criollo que retrata las tragedias y frustraciones de los inmigrantes italianos en Argentina.

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La obra sigue a un inmigrante italiano que llega a la Argentina con el sueño de convertirse en un gran compositor de ópera. En Buenos Aires, su ilusión choca con la dura realidad: termina trabajando como simple ejecutante de trombón. La historia explora el doble fracaso (artístico y familiar) y el doloroso choque entre la miseria y el hambre de gloria.

Eduardo Nicolau y elenco, en un clásico

La obra tiene dirección general y puesta en escena de Eduardo Nicolau. El director también integra el elenco con su hija Cecilia Nicolau y Matias Maripil

Con 60 años de carrera, la labor de Eduardo Nicolau abarca tanto la actuación como la dirección. Llevó a escena diversas obras clásicas del teatro argentino.

Junto a Eduardo Uranga viene de protagonizar la obra "La eternidad de lo efímero" (inspirada en El canto del cisne de Antón Chéjov) bajo la dirección de Emmanuel Miranda. Con esta propuesta recorrió diversos espacios de la región.

MÁS INFO

“Stefano. Un grotesco”, viernes a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

Reservas en las redes de la sala o por Whatsapp al 11 3850-7885