Mauricio Pellegrino, sobre la derrota de Lanús: "En estos juegos los detalles chicos..."

Lanús no estuvo a la altura en su debut por Copa Libertadores ante Mirassol de Brasil, donde cayó por 1 a 0 y dejó una imagen pálida en su estreno por el certamen internacional. Mauricio Pellegrino analizó cuáles fueron las sensaciones que dejó la caída ante un equipo que se encuentra último en el Brasileirao.

Fue un resultado inesperado para el Granate , ya que llegaba a esta Libertadores como último campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa. Además, Lanús estaba obligado a ganar en la primera fecha del grupo tras el triunfo de Liga de Quito, para no quedar relegado al término de la fecha inicial.

La caída sorprendió mucho más teniendo en cuenta los antecedentes de ambos equipos. Lanús fue una sombra de lo que venía mostrando y la derrota abre cuestionamientos pensando en lo que se viene.

"Fue un partido muy igualado, de mucha disputa en las segundas jugadas. El rival hizo un juego muy agresivo, muy físico, y de mucha presión, y eso nos obligó a jugar mucho directo", aseguró Pellegrino en conferencia de prensa, una vez consumada la derrota en el Maiao.

Además, señaló que en el segundo tiempo la diferencia fueron las chances que generaron: "En la segunda parte tuvimos un poco más de precisión porque le habíamos agarrado la mano a la cancha, y tuvimos algunas chances en la pelota parada. Ellos también las tuvieron, y ahí marcaron la diferencia, en la que acertaron. En los partidos cerrados, esos detalles chicos se transforman en grandes. A partir de ahí, el adversario defendió el resultado y se empezó a sentir cómodo".

Mirassol llegaba a este encuentro con cinco derrotas consecutivas y último en el Brasileirao. A propósito, Pellegrino sostuvo: "En este tipo de partidos la historia no cuenta, no juega. Adentro de la cancha son once contra once, y si cualquiera de los dos equipos hace méritos para vencer, lo termina haciendo. Nosotros también somos un club que tiene una historia que se ha forjado a base de mucho trabajo y esfuerzo. Obviamente que deseábamos otro resultado, pero en el fútbol todo puede acontecer".

lanus derrota ante mirassol Lanús arrancó con el pie izquierdo su participación en la Copa Libertadores.

Lo que viene para Lanús: el clásico ante Banfield

Ahora el Granate deberá enfocarse en el partido del lunes a las 19 ante Banfield. El equipo de Mauricio Pellegrino recibirá al Taladro en el clásico y no puede dejar puntos en el camino si es que quiere afirmarse en los puestos de clasificación a los playoff en el Torneo Apertura.

En ese marco, en Lanús le prenden velas a Marcelino Moreno para saber si va a poder regresar ante Banfield. El mediocampista se encuentra en proceso de recuperación y desde el cuerpo técnico aguardan para saber si van a poder contar con el ad de espadas que tiene el Granate.

"Marcelino empezó a entrenar normal hace dos o tres días. Está mejor y ojalá que el próximo partido pueda ser parte del equipo. Pero, lo más importante es que se recupere bien para el resto de la temporada. Es un jugador muy importante para nosotros, pero viene de un párate de varias semanas", afirmó Pellegrino.