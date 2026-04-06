Atención Lanús: Mirassol volvió a perder y llega en caída libre al debut en Copa Libertadores

Lanús tendrá su debut en la Copa Libertadores 2026 este miércoles desde las 19 ante Mirassol de Brasil . Será la vuelta del Granate a la competencia más importante de Sudamérica después de 9 años, luego de ser campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa.

Su rival no llega de la mejor manera al encuentro. En el 2025 fue sensación en el Brasileirao, venció a varios equipos grandes de su país y se clasificó por primera vez en su historia a la Copa Libertadores . Sin embargo, el comienzo del 2026 no fue el esperado y se encuentra penando en los últimos puestos de la tabla de posiciones.

El conjunto brasileño jugará la primera Copa Libertadores de su historia. En un fútbol dominado por presupuestos millonarios y estructuras gigantes, la historia de Mirassol parece salida de una película. En sólo seis años, el humilde club brasileño superó las categorías más bajas y comenzó a codearse con la elite de su país.

Lejos de las lógicas tradicionales del mercado, el humilde club ubicado en los suburbios de San Pablo, construyó su recorrido afianzado en el arraigo a su ciudad. Así es la historia de un equipo que sorprende a todo el continente.

Un club humilde que vivió un 2025 inolvidable

Fundado en 1925 en el estado más poblado de Brasil, el club nació lejos de los grandes centros de poder del fútbol. Con una clara identidad marcada por el arraigo y el esfuerzo local. Su estadio es el José Maria de Campos Maia, conocido como el “Maião”, un escenario modesto con capacidad para 15 mil espectadores. Allí, convirtió una fortaleza que le sirvió para ubicarse entre los mejores del Brasileirao.

Finalizó la temporada entre los cuatro primeros de la tabla, a 12 puntos del campeón Flamengo, con una campaña sólida tanto en defensa como en ataque. Fue una de las grandes revelaciones del año, se impuso sobre Palmeiras y Flamengo, lo cual le dio la posibilidad de ganar en confianza para no sentirse inferior a ningún adversario.

mirassol vs. lanus Mirassol pasó de ser sensación a decepción en el fútbol brasileño.

De la Serie D a la elite del fútbol brasileño

Mirassol tuvo seis años inolvidables, de los cuales su escalada fue en ascenso constante. En seis temporadas pasó de las categorías más bajas hasta la máxima escena del fútbol brasileño. Todo comenzó en el 2020, cuando logró afirmarse en la Serie D y dando la pauta de un proyecto que buscaba consolidarse en el tiempo.

Sin el deseo de conformarse, Mirassol sostuvo la línea y en 2022 dio otro golpe: consiguió el ascenso a la Serie B de Brasil, metiéndose de lleno en el mapa competitivo del país. Pero lo más impactante llegaría poco después, en 2024. Tras consolidarse en la segunda categoría,el club logró el ascenso a la Serie A de Brasil, completando un recorrido que pocos equipos en la historia pudieron replicar en tan poco tiempo.

Cada ascenso tuvo su propia dificultad, su propio contexto y sus propios protagonistas. Pero todos compartieron algo en común: una idea clara, una estructura firme y la convicción de que el crecimiento no tenía por qué tener un techo inmediato.

Sus figuras destacadas y un 2026 que no comenzó de la mejor manera

Entre sus jugadores más destacados se encuentran el arquero Alex Muralha, de 36 años de edad y con pasado en equipos grandes de Brasil. Sufrió la partida de Luis Otavio Da Silva Santos, quien era uno de los líderes en la última línea defensiva y se marchó al Ceará. También, Gabriel Santana Pinto partió hacia el Sporting Cristal de Perú, en lo que fue una de las bajas más significativas por ser el equilibrio en la mitad de la cancha.

Por su parte, perdió a Guilherme Augusto Alves Dellatorre, quien era una referencia constante en ataque aportando goles y asistencias en ofensiva. El atacante se marchó a Coritiba y Mirassol sintió mucho su ausencia en el presente Brasileirao.

En el actual campeonato, las cosas no comenzaron de la mejor manera ya que se encuentra último en la tabla de posiciones. Mirassol disputó 9 partidos, con 1 triunfo, 3 empates y 5 derrotas. Viene de caer ante Botafogo por 3 a 2 y ante Bragantino por 1 a 0, con lo cual se encuentra en la zona de descenso junto a Cruzeiro, Remo y Chapecoense.