Cómo fueron los enfrentamientos entre Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino

Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino volverán a chocar como entrenadores este lunes cuando se enfrenten Lanús y Banfield en una nueva edición del Clásico del Sur. Ambos directores técnicos tienen un historial de enfrentamientos que vale la pena destacar. Con un amplio recorrido en el fútbol, les tocó verse las caras varias veces.

En el pasado, dirigiendo a Estudiantes de La Plata y a Gimnasia y Esgrima de dicha ciudad, fueron parte del clásico platense con resultados dispares. La historia y el fútbol los volverá a unir este lunes en La Fortaleza.

Pese a la derrota. Troglio, convencido de que Banfield "compite" a la par del resto

Siete veces fueron las que se enfrentaron Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino como entrenadores. Las primeras seis fueron dirigiendo el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, mientras que la última fue en el Banfield ante Lanús del 2025.

El 22 de septiembre de 2013 fue la primera vez en la que se vieron las caras, con el Estadio Ciudad de La Plata marcando el regreso de los clásicos platenses con el ascenso del Lobo, y el partido terminó en empate 1 a 1 con goles de Érik Correa y Matías Aguirregaray.

El segundo partido fue el 16 de marzo de 2014, con el Bosque como escenario, y allí el equipo de Pellegrino fue el que ganó con gol de Franco Jara, rompiendo un largo maleficio para Estudiantes sin poder ganar jugando en el Juan Carmelo Zerillo.

En un marco totalmente diferente llegó el tercer cruce, el 3 de septiembre de ese mismo año por Copa Sudamericana, y jugando otra vez en el Bosque el resultado fue 0 a 0. Trece días después se jugó la vuelta en 25 y 32, y con gol de Diego Vera el que festejó fue otra vez Pellegrino.

Cuatro días después se dio el que hasta ayer era el último antecedente entre ambos equipos, ya por el certamen local, y un nuevo 0 a 0 volvió a entrar en escena. Mientras que el 1 de marzo del 2015, Pellegrino volvió a ganarle a Troglio por 3 a 1 con goles de Jonathan Schunke, Guido Carrillo y Ezequiel Cerutti, mientras que Pablo Vegetti había marcado el tanto del Tripero.

pedro-troglio-dt-banfield Pedro Troglio buscará achicar la diferencia con Mauricio Pellegrino.

Pedro Troglio logró su primer triunfo sobre Mauricio Pellegrino en el Clásico del Sur

Por su parte, el primer triunfo de Pedro Troglio sobre Mauricio Pellegrino llegó el 3 de noviembre del 2025, cuando Banfield se impuso por 2 a 1 sobre Lanús con goles de Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi, mientras que Eduardo Salvio descontó para el Granate en el Florencio Sola.

En total, fueron 7 partidos con 3 triunfos para Mauricio Pellegrino, 3 empates y 1 victoria para Pedro Troglio. Este lunes en La Fortaleza volverán a verse las caras para saber si Pellegrino extiende la racha o Troglio sigue acortando la diferencia.