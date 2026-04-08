El gesto de Lanús para Lautaro Acosta tras su conflictiva salida del club

La "7" de Acosta no se usa ni se toca en Lanús.

En la antesala de una nueva participación en la Copa Libertadores, Lanús tuvo un gesto con Lautaro Acosta, uno de los grandes ídolos de la institución, a menos de cuatro meses de su retiro como futbolista profesional. Y esto llega en un momento impensado, especialmente luego de su conflictiva salida de la institución.

El Laucha Acosta es el jugador con más cantidad de partidos en el Granate, el que más títulos ganó y un emblema dentro de la Fortaleza. Sin embargo, tras su retiro, no hubo acuerdo con la dirigencia para continuar trabajando dentro del club en otra función y en un posteo en su cuenta de Instagram manifestó su malestar.

En ese momento, escribió: "Nunca falté el respeto como se quiso instalar y la decisión de que no continué en el club (a pesar de que de acepté en primer lugar lo que me propusieron, que fue la séptima/sexta división) fue dirigencial".

La decisión que tomó Lanús para homenajear a Lautaro Acosta A pesar de esta situación conflictiva, el Granate tuvo un lindo gesto con su ídolo, ya que al momento de confeccionar la lista de buena fe para actual Copa Libertadores decidió no usar la camiseta "7", que es el número que utilizó el delantero durante gran parte de su carrera.

lista de buena fe lanus Así es la lista de buena fe de Lanús. De esta manera, en un listado compuesto por 50 futbolistas, y con números seleccionados de manera escalonada del 1 al 50, llamó la atención que después del 6 aparezca el 8, pasando por alto el emblemático número 7 de Acosta. Es más, Lucas Besozzi, quien podría haberse quedado con se números, jugará la Libertadores con el 77. Ese futbolistas es el único con un número por fuera del 1 y el 50. Por eso, mientras dure la participación de Lanús en el certamen continental, la camiseta número "7" de Lanús no será utilizada por ningún futbolistas del plantel que comanda Mauricio Pellegrino.

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