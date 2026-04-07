Cómo le fue a Lanús por Copa Libertadores en tierras brasileras

Lanús debutará este miércoles frente a Mirassol , de Brasil , por el Grupo G de la Copa Libertadores , en lo que será su séptima participación en el máximo certamen continental. El Granate comenzará su camino en el estadio Municipal José María de Campos Maia, ubicado en el estado de San Pablo, con el sueño de llegar a la final en Montevideo.

En todos los torneos internacionales que ha jugado desde 1994 a la fecha ( Copa Conmebol, Libertadores, Sudamericana y Recopa ), Lanús enfrentó 35 veces a rivales brasileros. En esa lista se destacan Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense y Gremio.

Los últimos grandes logros de Lanús con brasileros fueron en la Copa Sudamericana 2025 : eliminó en Río de Janeiro a Fluminense en cuartos de final (1-0 y 1-1) y en Asunción derrotó en la final a Atlético Mineiro (0-0 y 5-4 por penales). Luego, en Río de Janeiro, venció a Flamengo (campeón de la Copa Libertadores) por la Recopa Sudamericana 2026 (1-0 y 3-2 en el alargue).

Sin embargo, en tierras brasileras y por Copa Libertadores, solo cuenta con cuatro antecedentes. El saldo: un triunfo y tres caídas.

Un solo triunfo por Copa Libertadores

En las ediciones 2008, 2009 y 2010 no se topó con ningún brasilero. Recién lo hizo en 2012 y por partida doble. El 12 de abril, por la fase de grupos, cerró contra Flamengo, en Río de Janeiro, perdiendo 3-0, con goles de Wellinton Da Silva, Deivid y Luiz Antonio Moraes.

Gremio vs. Lanús Lanús fue finalista en 2017.

De todos modos, el equipo de Gabriel Schurrer avanzó a octavos de final -eliminado-, donde le tocó Vasco Da Gama. El 2 de mayo, en Río de Janeiro, cayó 2-1 en la ida. Goles de Alecsandro y Diego Souza, descontando Mario Regueiro.

Saltando 2014, llegamos a 2017, la última participación del Granate en la Copa Libertadores. En la fase de grupos, consiguió la victoria por 3-1 contra Chapecoense, en el Arena Condá, de Chapecó. Fue el 16 de marzo, cuando el equipo de Jorge Almirón se sobrepuso al gol inicial de Rossi y luego lo dio vuelta a través de Nicolás Aguirre, José Sand -de penal- y Lautaro Acosta.

En esa misma edición, llegó a la final, enfrentando a Gremio, que el 22 de noviembre, en Porto Alegre, ganó por 1-0 con gol de Cícero.