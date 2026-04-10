Jesús Dátolo, preocupado: "Me duele ver que Banfield no compite"

Banfield se encuentra a la expectativa de lo que será el clásico ante Lanús del próximo lunes. El Taladro no llega de la mejor manera al choque ante el Granate, ya que viene de caer ante Argentinos y se encuentra fuera de la zona de playoff. Todo esto, sumado a los problemas institucionales, repercuten y provocan malestar en el plantel.

Uno de los históricos de Banfield habló sobre este presente y dejó sus impresiones del difícil momento. Se trata de Jesús Dátolo, quien vistió la camiseta del Taladro en los períodos 2004-2006 y 2017-2023. Ya retirado del fútbol profesional, el oriundo de Carlos Spegazzini jugó en Tristán Suarez en el 2023 y decidió colgar los botines.

Nacido un 19 de mayo de 1984, hoy con 41 años y con un largo recorrido en el fútbol vistiendo las camisetas de Boca, Nápoli, Sevilla, Inter de Porto Alegre y Atlético Mineiro, entre otras, el ex 10 del Taladro no se olvida de sus orígenes y se mostró preocupado por la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

Jesús Dátolo comenzó su carrera en las inferiores de Cañuelas, pero luego fue transferido a Banfield en el 2004 y allí empezó su recorrido en el fútbol. Hoy alejado de la actividad, se tomó su tiempo para opinar del equipo dirigido por Pedro Troglio , que se encuentra realizando una campaña irregular en el Torneo Apertura, donde cosechó 13 puntos, producto de 4 triunfos, 1 empate y 7 derrotas.

Dátolo fue una de las figuras de Banfield en la Copa Libertadores 2005, en la cual el Taladro llegó hasta cuartos de final siendo eliminado por River. Aquella fue la mejor producción en la historia para un Banfield que añora esos momentos.

"Me duele ver que Banfield no compite", aseguró de manera contundente Jesús Dátolo en charla con La Fábrica Podcast. Además, apuntó contra la actual dirigencia: "la próxima vez hay que elegir mejor".

El ex jugador del Taladro ya había estado presente en los festejos por el aniversario 130 de Banfield en el Florencio Sola, donde destacó: “En este momento tenemos que estar todos unidos como lo estamos acá”.

datolo taladro Dátolo tuvo dos períodos con la camiseta de Banfield.

Los últimos campeonatos de Banfield sin ser protagonista

Jesús Dátolo apuntó a la fibra íntima de los corazones banfileños en la previa del clásico ante Lanús. Sabe el Taladro que los últimos años no fueron de lo mejor, ya que el último campeonato que peleó fue la Copa Diego Maradona en el 2020, cuando Banfield terminó siendo subcampeón de Boca al caer en los penales.

Luego, vinieron Diego Dabove, Claudio Vivas (alcanzó unas semifinales de Copa Argentina), otra vez Julio César Falcioni para sacarlo de la zona de descenso, Gustavo Munúa, Ariel Broggi y Pedro Troglio. El Taladro no logra estar en los primeros planos, mientras Lanús consiguió salir campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa. Dos realidades totalmente opuestas, pero con la salvedad de que Banfield sigue mandando en el historial general. Es a lo que se aferra el Taladro para el clásico del lunes, aunque Dátolo siga manifestando que Banfield no compite y que la realidad vuelva a golpear una y otra vez a todos los corazones banfileños. Será la hora de despertar.