Banfield dice presente en una nueva citación de la Selección Argentina

El fútbol femenino de Banfield sigue creciendo y ahora lo ratificó siendo el único equipo de la región con representación en la última convocatoria de la Selección Argentina de cara a la triple fecha de la Conmebol Liga de Naciones que arrancará el viernes 10 en Chile.

El combinado nacional arrancará este lunes a entrenar en el predio de Ezeiza con un total de 28 futbolistas, y entre ellas está la joven arquera del Taladro Priscila Siben , quien fue una de las elegidas por el entrenador Germán Portanova para integrar el plantel que afrontará los próximos tres partidos de la Liga de Naciones .

Puso la firma. Banfield se aseguró el futuro del arco por una temporada más

Siben tiene 18 años y llegó este año a Banfield luego de tres temporadas en Boca Juniors, siendo uno de los refuerzos del equipo de Indiana Fernández de cara a la nueva temporada de Primera División de fútbol femenino . En su presentación, fue muy clara y remarcó: "Estoy muy feliz de llegar a Banfield, es un lindo desafío para mí. Tengo muchas ganas de defender estos colores durante esta temporada".

El crecimiento de Banfield en fútbol femenino se viene sosteniendo hace años varios, con un trabajo importante desde las base formativas, a tal punto que el año pasado llegó a instancias finales en todas las categorías del fútbol juvenil .

Esto, obviamente, se tradujo en convocatorias a los diferentes combinados nacionales. Y ahora llegó el turno de decir presente en la Mayor con la citación de Siben, quien formó parte del seleccionado sub-20.

siben selecion argentina La arquera de Banfield también jugó en la sub-20.

El arquera es la única representante de los clubes de los clubes de región y por eso, de a poco, Banfield se perfila como una referencia dentro del fútbol femenino, siendo uno de las instituciones del fútbol local con representación de esta lista plagada con futbolistas que se desempeñan en el exterior. Los otros equipos son los siguientes: River (5 convocadas), Racing (2), Gimnasia de La Plata (1), Boca Juniors (1), Belgrano (1) y Talleres (1).

El cronograma de la Selección Argentina

El equipo dirigido por Portanova entrenará en Ezeiza hasta el jueves, día en el que viajará a Chile en el inicio de la triple fecha de este certamen clasificatorio para el Mundial del 2027.

En el país trasandino, por la fecha 5, enfrentará al equipo local el próximo 10 de abril en el Estadio Elías Figueroa, en la ciudad de Valparaíso. Posteriormente, en la fecha 6, la Albiceleste se medirá ante Venezuela el 14 de abril en el Estadio Metropolitano de Cabudare. Finalmente, en la Fecha 7, Argentina será local frente a Colombia en el Estadio Ciudad de Lanús, cerrando así la ventana internacional de abril.