domingo 05 de abril de 2026
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4 de abril de 2026
No pudo festejar.

Talleres perdió con Arsenal de local y cortó su racha positiva

Después de cuatro partidos sin perder, el equipo de Remedios de Escalada cayó por 1-0 ante el de Sarandí y no pudo escalar posiciones en la Primera B.

Talleres desperdició varias situaciones ante Arsenal.
Talleres desperdició varias situaciones ante Arsenal.

Talleres frenó su buen momento en la Primera B después de hilvanar una seguidilla de buenos resultados y este sábado cayó por 1-0 ante Arsenal en condición de local, en uno de los encuentros válidos por la fecha por la fecha 9 del Torneo Apertura.

El conjunto de Sarandí consiguió abrir el marcador antes de los 20 minutos y eso le facilitó el trabajo en el estadio Pablo Comelli. Y es que a los 18, cuando el partido se estaba armando, Matías Sosa recibió un centro desde la izquierda y sin pararla, definió cruzado para poner el 1-0.

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Este gol le permitió al conjunto de Fabián Lisa jugar con la tranquilidad del resultado a su favor y aguantó con mucha firmeza la envestida del local, que fue en busca del empate, especialmente en el complemento, y contó con varias situaciones de peligro para alcanzar el empate.

La lesión de un jugador importante de Talleres

La mala noticia de la jornada fue la temprana salida de Matías Samaniego, uno de los jugadores más peligrosos del Tallarín, quien abandonó el campo a los 20 minutos del primer tiempo por un fuerte golpe en las costillas. El futbolista dejó la cancha llorando y en las próximas horas le realizarán estudios para determinar el grado de la lesión.

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Con esta derrota, Talleres de Escalada cortó una racha de cuatro partidos sin perder, con tres triunfos y un empate, y dejó escapar una buena posibilidad para acercarse al líder Excursionistas, quien lidera el torneo con 19 unidades.

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