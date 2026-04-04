domingo 05 de abril de 2026
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4 de abril de 2026
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Temperley y Ferrocarril Midland repartieron puntos en un cruce muy luchado

El Gasolero, que terminó con uno menos, igualó sin goles ante Midland por la fecha 8 de la Primera Nacional y cortó su racha ganadora.

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Temperley se llevó un punto de su visita a Ferrocarril Midland

Temperley no pudo mantener su senda ganadora tras la victoria en el clásico y repartió puntos con Ferrocarril Midland por la fecha 8 de la Primera Nacional, en un partido deslucido y con pocas emociones en Libertad. El Gasolero terminó con 10 por la roja de Lorenzo Monti.

El partido, desde el comienzo, fue muy friccionado y por eso a los dos les costó generar situaciones de gol, a tal punto que en el primer tiempo hubo muy pocas emociones. Es más, la más clara llegó de la etapa inicial llegó sobre el final con un remate de Lucas Angelini que Mauro Leguiza desvió sin complicaciones.

La tónica del encuentro continuó en el complemento, más allá de un mejor inicio del local, en donde tuvo una clara con un remate en el palo de Torancio. La respuesta del Gasolero llegó a los 27 minutos con que tuvo resolver bien Franco Díaz en una inmejorable posición para convertir.

En este contexto, la expulsión de Monti a los 32 minutos del segundo tiempo parecía torcer la historia a favor del local, pero a los dirigidos por Joaquín Iturrería le sacó claridad en los metros finales para quedarse con la victoria. Por eso, el 0-0 fue lo más justo.

Con este empate, Temperley llegó a los 12 puntos en la zona B, acumuló su cuarto partido sin conocer la derrota y se mantiene en los primeros puestos del torneo. Ferrocarril Midland, por su parte, alcanzó los nueve puntos.

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Final del partido: empató Temperley

En un partido bastante deslucido y con pocas emociones en las áreas, Temperley igualó 0-0 con Ferrocarril Midland por la fecha 8 de la Primera Nacional.

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47' ST. Fue amonestado Gabriel Hauche en Temperley.

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46' ST. Fue amonestado Lucas Angelini en Temperley.

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45' ST. Se juegan 5 minutos más

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44' ST. Fue amonestado Valentín Aguiñagalde, quien esta semana extendió su contrato con Temperley.

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Temperley se quedó con un menos

32' ST. Lorenzo Monti recibió la segunda amarilla por una infracción contra Flores y se fue expulsado.

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Por doble amarilla, Monti fue expulsado en Temperley.

Por doble amarilla, Monti fue expulsado en Temperley.

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Se lo perdió Temperley

27' ST. El Gasolero se acercó por primera vez en el complemento y estuvo cerca de convertir. En una juego friccionado, Molina aguantó y asistió a Hauche, que lanzó un centro rasante para la entrada de Franco Díaz, quien no pudo controlar en una inmejorable posición para convertir.

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23' ST. Fue amonestado Lorenzo Monti en Temperley.

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13' ST. Genaro Cepeda fue amonestado en Midland.

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8' ST. Fue amonestado Ezequiel Mastrolía en Temperley.

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Se salvó Temperley

2' ST. El local tuvo la más clara del partido. Tras un centro desde la izquierda de Roboski, Torancio definió cruzado dentro del área y la pelota pegó en el palo ante la mirada de Ezequiel Mastrolía.

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¡Arrancó el segundo tiempo!

0'ST. Se juegan los últimos 45 minutos entre Temperley y Ferrocarril Midland.

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Final del primer tiempo

Al cabo de los primeros 45 minutos, Temperley y Midland igualan sin goles en Libertad, por la fecha 8 de la Primera Nacional.

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Casi gol de Temperley

46' PT. En la última jugada del primer tiempo, y tras una pelota detenida, el Gasolero acarició el gol: centro de Tomasseti, cabezazo de Aguiñagalde y tras un rebote, Angelini no pudo definir a la red. Buena respuesta de Leguiza.

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45' PT. Fue amonestado Nicolás Violini en Midland.

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42'PT. Fue amonestado Gerónimo Tomasseti en Temperley

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Poco y nada, en Libertad

25' PT. Salvo las dos aproximaciones en el arco, el partido es deslucido, con poco juego asociado, y muy trabado en la mitad de la cancha.

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Ahora llegó Temperley

9'PT. Franco Benítez probó desde afuera del área y su remate se fue por encima del travesaño.

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Avisó el local

2'PT. Tras un tiro de esquina, la pelota le quedó a Vega, que remató cruzado y nadie llegó a desviar al gol.

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¡Arrancó el partido!

0'PT. Por la fecha 8 de la Primera Nacional, ya juegan Temperley y Midland en Libertad.

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Así forman Temperley y Midland

Ferrocarril Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Fernando González, Pablo Casarico; Jesús Camaño, Nicolás Violini, Marcos Rosetti, Agustín Campana; Juan Cruz Vega y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.

Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Valentino Werro, Nicolás Ávalos, Gerónimo Tomasseti; Franco Benítez, Facundo Krüger y Gabriel Esparza. DT: Nicolás Domingo.

Hora: 16.00

Árbitro: Javier Delbarba

Estadio: Ciudad de Libertad

TV: LPF Play

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