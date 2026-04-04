Temperley y Ferrocarril Midland repartieron puntos en un cruce muy luchado

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Temperley se llevó un punto de su visita a Ferrocarril Midland

Temperley no pudo mantener su senda ganadora tras la victoria en el clásico y repartió puntos con Ferrocarril Midland por la fecha 8 de la Primera Nacional, en un partido deslucido y con pocas emociones en Libertad. El Gasolero terminó con 10 por la roja de Lorenzo Monti.

El partido, desde el comienzo, fue muy friccionado y por eso a los dos les costó generar situaciones de gol, a tal punto que en el primer tiempo hubo muy pocas emociones. Es más, la más clara llegó de la etapa inicial llegó sobre el final con un remate de Lucas Angelini que Mauro Leguiza desvió sin complicaciones.

La tónica del encuentro continuó en el complemento, más allá de un mejor inicio del local, en donde tuvo una clara con un remate en el palo de Torancio. La respuesta del Gasolero llegó a los 27 minutos con que tuvo resolver bien Franco Díaz en una inmejorable posición para convertir.

En este contexto, la expulsión de Monti a los 32 minutos del segundo tiempo parecía torcer la historia a favor del local, pero a los dirigidos por Joaquín Iturrería le sacó claridad en los metros finales para quedarse con la victoria. Por eso, el 0-0 fue lo más justo.

Con este empate, Temperley llegó a los 12 puntos en la zona B, acumuló su cuarto partido sin conocer la derrota y se mantiene en los primeros puestos del torneo. Ferrocarril Midland, por su parte, alcanzó los nueve puntos.