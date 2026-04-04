domingo 05 de abril de 2026
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4 de abril de 2026
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En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua

La empresa AySA informó que la próxima semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por trabajos de mantenimiento y mejoras.

AySA informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora.&nbsp;

AySA informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora. 

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo a lo informado por la compañía, desde el lunes 6 de abril a las 22 y hasta el martes 7 de abril a las 5, el servicio se verá afectado en la zona de las calles Ejército de Los Andes, Gral. Hornos, Valle y Camino Negro, en Villa Fiorito.

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Asimismo, el martes 7 y el miércoles 8 de abril, entre las 8 y las 18, habrá cortes de agua en Amenedo, Av. San Martín, Av. Espora y Av. H. Yrigoyen, en el límite de las localidades de Llavallol , Malvinas Argentinas y Adrogué, partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

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