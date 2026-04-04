En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA ) comunicó que la próxima semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo a lo informado por la compañía, desde el lunes 6 de abril a las 22 y hasta el martes 7 de abril a las 5, el servicio se verá afectado en la zona de las calles Ejército de Los Andes, Gral. Hornos, Valle y Camino Negro, en Villa Fiorito .

A saber. La zona de Lomas en la que habrá cortes de agua la próxima semana

Asimismo, el martes 7 y el miércoles 8 de abril, entre las 8 y las 18, habrá cortes de agua en Amenedo, Av. San Martín, Av. Espora y Av. H. Yrigoyen, en el límite de las localidades de Llavallol , Malvinas Argentinas y Adrogué, partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram ( @aysa.oficial ), Twitter ( @aysa_oficial ) y Facebook ( AySA.Argentina ) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.