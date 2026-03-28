Así será el operativo de AySA sobre una importante cañería en Lomas de Zamora

AySA realiza operativo sobre importante cañería en Lomas de Zamora.

En el marco del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) trabaja en una gran renovación hidráulica en la intersección de Juncal y Pasaje Allemandri, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora.

Esta intervención, sobre una cañería de PRFV 500 mm de diámetro nominal, refuerza la estructura del conducto ante posibles roturas en una zona de alto impacto por el paso del tren.

A propósito de las tareas, desde la Dirección de Grandes Conductos explicaron: “El trabajo consiste en la inserción de una manga, que es una cañería sintética flexible reforzada con kevlar. Al introducirla, dentro de la cañería existente, esta pasaría a trabajar como cañería huésped. Este trabajo se realiza sin afectar al tránsito, en este caso además pasando por debajo del ferrocarril, ya que se puede trabajar por medio de pozos de ataque introduciendo la manga, y rehabilitar la cañería en el día”.

01a AySA realiza operativo sobre importante cañería en Lomas de Zamora. Así serán los trabajos en Lomas de Zamora Para efectuar los trabajos, se llevaron a cabo maniobras en diversas instalaciones de la red. Esto puede generar una afectación en el normal funcionamiento del servicio de agua potable en las localidades de Lomas de Zamora, Temperley y Turdera. La normalización será progresiva durante lo que resta de la jornada del día viernes.

La renovación de estas grandes piezas no solo asegura la eficiencia en la operación diaria y los estándares de calidad, sino que también contribuye al buen funcionamiento de las redes para evitar futuros desperfectos, reduciendo la afectación del servicio y además evitando inconvenientes en la vía pública. Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales en Instagram: @aysa.oficial y en Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

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