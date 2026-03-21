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21 de marzo de 2026
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Cortes de agua en Lomas de Zamora: zonas, días y horarios

La empresa AySA comunicó que la próxima semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora con motivo de los trabajos que tienen como objetivo optimizar la red del servicio.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el jueves 26 de marzo, entre las 8 y las 18, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Amenedo, Av. San Martín, Av. Espora y Av. H. Yirigoyen, en Llavallol, Malvinas Argentinas y Adrogué, en los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown.

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Por otra parte, también el jueves 26 de marzo, de 8 a 18, el servicio se verá afecta en las calles Pedernera, J.V. González, Av. Eva Perón y Av. H. Yrigoyen, en Lomas de Zamora, Turdera y Temperley.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

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