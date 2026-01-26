En estas zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que esta semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 27 y el jueves 29 de enero, entre las 8 y las 16, habrá cortes de agua en Colombres, Saavedra, Garibaldi y Frías, en Temperley y Lomas.
Asimismo, el martes 27 y el miércoles 28 de enero, entre las 8 y las 18, el servicio estará afectado en las calles Condie, Av. Elizalde, Los Pinos y Moreno, que comprende el límite entre Villa Albertina (Lomas de Zamora) y 9 de Abril (Esteban Echeverría).
Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.
La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).
En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.