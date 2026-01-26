lunes 26 de enero de 2026
26 de enero de 2026
En estas zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua

AySA comunicó que esta semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que esta semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 27 y el jueves 29 de enero, entre las 8 y las 16, habrá cortes de agua en Colombres, Saavedra, Garibaldi y Frías, en Temperley y Lomas.

Asimismo, el martes 27 y el miércoles 28 de enero, entre las 8 y las 18, el servicio estará afectado en las calles Condie, Av. Elizalde, Los Pinos y Moreno, que comprende el límite entre Villa Albertina (Lomas de Zamora) y 9 de Abril (Esteban Echeverría).

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

