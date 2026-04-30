Detenidos en San Isidro: barras de Los Andes robaban techos de autos y planeaban un secuestro

La banda de barras de Los Andes operaba en la zona norte.

Tres barrabravas del Club Los Andes fueron detenidos acusados de liderar una banda que robaba techos solares de autos y, según conversaciones halladas en sus celulares, planeaban dar un secuestro .

Los detenidos son Osmar Pérez (42), Luis Espínola (32) y Gonzalo Barrionuevo (32). La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro los vincula con al menos ocho hechos cometidos entre septiembre de 2025 y abril de 2026 en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense.

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La banda era conocida como "los roba techos de la zona norte", atacaba de madrugada, y tenían como blanco exclusivo los Peugeot 206 estacionados en la vía pública.

De acuerdo a lo determinados por las autoridades, los malvivientes usaban dos vehículos para escapar: un Peugeot 308 y un Fiat Idea , ambos secuestrados durante los operativos. Actuaban en pareja y se repartían los roles entre quien robaba y quien esperaba al volante.

BARRAS-SECUESTRO La captura de los mensajes que delatan la intención de secuestro.

Los mensajes sobre un plan de secuestro

En uno de los dispositivos incautados los investigadores encontraron conversaciones clave. Los mensajes hacían referencia a la intención de "hacer plata", sumar cómplices y -el dato más grave- realizar tareas de inteligencia previas a un secuestro.

Pérez, el mayor del grupo (42 años), registra condenas por "homicidio calificado, robo calificado y portación ilegal de arma de fuego". Espínola y Barrionuevo tienen causas por robo simple.

La investigación combinó análisis de cámaras de seguridad, geolocalización de los autos, informes de telefonía y movimientos bancarios. La Justicia analiza si hay más integrantes del grupo.