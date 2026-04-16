Fiorito: imputaron al colectivero que arrastró al nene y ordenaron el secuestro de las cámaras

La Justicia de Lomas de Zamora tomó intervención en el caso ocurrido en Villa Fiorito.

Un chofer de colectivo de la línea 283 fue imputado por “lesiones culposas” tras el grave episodio ocurrido en Villa Fiorito , donde un niño de 5 años quedó atrapado en la puerta de la unidad y fue arrastrado varios metros.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión , la causa se activó recién a partir de la denuncia formal realizada por la madre del menor el martes pasado, quien se presentó en la comisaría varios días después del hecho ocurrido el último viernes.

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De acuerdo a la información aportada a este medio, durante el dramático episodio que pudo haber terminado en tragedia, no habían tomado intervención los efectivos policiales.

A partir de la denuncia, la UFI 10 de Lomas de Zamora dispuso imputar al conductor, avanzar con el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona y realizar la certificación legal de las lesiones sufridas por el niño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2044416432654479405&partner=&hide_thread=false Un nene de 5 años quedó atrapado en el estribo de un colectivo de la línea 283 cuando estaba por bajar en Villa Fiorito, y fue arrastrado varios metros. pic.twitter.com/roJ4BSkhiU — Diario La Unión (@LaUnionDiario) April 15, 2026

En paralelo, se ordenaron medidas para notificar al colectivero involucrado sobre su situación procesal, en el marco de una causa que debió instruirse desde cero debido a la falta de actuaciones iniciales.

Cómo está el menor arrastrado en Fiorito

En cuanto al estado de salud del menor, las mismas fuentes indicaron que permaneció internado en observación durante 24 horas y luego fue dado de alta. Si bien sufrió politraumatismos y quemaduras por fricción, se confirmó que no presenta fracturas.

La investigación busca determinar las responsabilidades en torno al accionar del conductor y las condiciones en las que se produjo el hecho. Las imágenes registradas por cámaras de seguridad serán clave para reconstruir la secuencia.