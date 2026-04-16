jueves 16 de abril de 2026
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16 de abril de 2026
Casi una tragedia.

Fiorito: imputaron al colectivero que arrastró al nene y ordenaron el secuestro de las cámaras

La madre de la víctima denunció el dramático hecho días después. La fiscalía interviniente de Lomas de Zamora ordenó el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona.

La Justicia de Lomas de Zamora tomó intervención en el caso ocurrido en Villa Fiorito.

La Justicia de Lomas de Zamora tomó intervención en el caso ocurrido en Villa Fiorito.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión, la causa se activó recién a partir de la denuncia formal realizada por la madre del menor el martes pasado, quien se presentó en la comisaría varios días después del hecho ocurrido el último viernes.

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De acuerdo a la información aportada a este medio, durante el dramático episodio que pudo haber terminado en tragedia, no habían tomado intervención los efectivos policiales.

A partir de la denuncia, la UFI 10 de Lomas de Zamora dispuso imputar al conductor, avanzar con el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona y realizar la certificación legal de las lesiones sufridas por el niño.

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En paralelo, se ordenaron medidas para notificar al colectivero involucrado sobre su situación procesal, en el marco de una causa que debió instruirse desde cero debido a la falta de actuaciones iniciales.

Cómo está el menor arrastrado en Fiorito

En cuanto al estado de salud del menor, las mismas fuentes indicaron que permaneció internado en observación durante 24 horas y luego fue dado de alta. Si bien sufrió politraumatismos y quemaduras por fricción, se confirmó que no presenta fracturas.

La investigación busca determinar las responsabilidades en torno al accionar del conductor y las condiciones en las que se produjo el hecho. Las imágenes registradas por cámaras de seguridad serán clave para reconstruir la secuencia.

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