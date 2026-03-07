La zona de Lomas de Zamora en la que habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que la próxima semana, entre el 9 y el 15 de marzo, habrá cortes de agua en distintas zonas por tareas de mantenimiento y mejoras; una de ellas será en Lomas de Zamora.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que la próxima semana, entre el 9 y el 15 de marzo, habrá cortes de agua en distintas zonas por tareas de mantenimiento y mejoras; una de ellas será en Lomas de Zamora.
De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo, entre las 8 y las 12, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Amenedo, Av. Espora, Av. Yrigoyen y San Martín, en las localidades de Adrogué y Llavallol.
Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.
La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).
En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.