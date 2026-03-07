sábado 07 de marzo de 2026
A saber.

La zona de Lomas de Zamora en la que habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa AySA comunicó que, la próxima semana, habrá cortes de agua en una zona puntual de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que la próxima semana, entre el 9 y el 15 de marzo, habrá cortes de agua en distintas zonas por tareas de mantenimiento y mejoras; una de ellas será en Lomas de Zamora.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo, entre las 8 y las 12, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Amenedo, Av. Espora, Av. Yrigoyen y San Martín, en las localidades de Adrogué y Llavallol.

AySA informó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora la próxima semana. .
Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

El homenaje se realizará el jueves 19 de marzo.
