La zona de Lomas de Zamora en la que habrá cortes de agua la próxima semana

AySA informó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que la próxima semana, entre el 9 y el 15 de marzo, habrá cortes de agua en distintas zonas por tareas de mantenimiento y mejoras; una de ellas será en Lomas de Zamora.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo, entre las 8 y las 12, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Amenedo, Av. Espora, Av. Yrigoyen y San Martín, en las localidades de Adrogué y Llavallol.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

Compartí esta nota en redes sociales:







