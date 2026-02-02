lunes 02 de febrero de 2026
AySA solicita cuidar el agua ante una nueva y extensa ola de calor

La empresa AySA pide a sus usuarios realizar un uso responsable del agua para garantizar la prestación de este servicio esencial en toda el área de concesión.

Ante el considerable y sostenido aumento de la temperatura pronosticado para los próximos días, y la ola de calor, y el consecuente incremento en la demanda de agua potable, AySA pide a sus usuarios realizar un uso responsable del recurso, a fin de garantizar la prestación de este servicio esencial en toda el área de concesión.

Es importante resaltar que el sistema de provisión de agua potable y de desagües cloacales se encuentra estrechamente vinculado al suministro de energía eléctrica, ya que las instalaciones requieren gran cantidad de energía para su normal y correcto funcionamiento. Por lo cual, durante jornadas de altas temperaturas donde se incrementa el consumo eléctrico, si ocurren variaciones de tensión o cortes de energía, esto pueden afectar a los sistemas de producción y distribución.

Por estos motivos, considerando siempre el correcto consumo básico necesario para la alimentación y la higiene personal, es necesario adoptar hábitos que eviten el derroche del recurso, priorizando las actividades esenciales. El uso innecesario puede reducirse prestando atención a determinadas acciones cotidianas en las que se desperdician grandes cantidades de agua. Para conocer más información y consejos para el cuidado del agua, ingresá a: https://aysa.com.ar/consumo_responsable,

Por último, AySA recuerda que la instalación de un tanque cisterna y de reserva domiciliaria permite asegurar la disponibilidad del recurso ante eventuales variaciones de presión en la red.

