Inédito: propone incorporar la práctica de acroyoga en el agua

Una jornada para disfrutar de la práctica de acroyoga dentro y fuera del agua.

Una nueva experiencia es lo que propone el profesor de Lomas Edgardo Lagoria para los que quieran sumergirse en una opción distinta vinculada a la práctica del acroyoga en el agua y también fuera de ella ya que este domingo se podrá ser parte de un encuentro al aire libre.

"No es la primera vez que hacemos este tipo de evento en el verano para que todos puedan disfrutar de una jornada al aire libre, de contacto con la naturaleza y para disfrutar de una hermosa pileta", comenzó contando el profe que además es pionero en traer la práctica del acroyoga a la zona.

El acroyoga se trata de una forma de practicar yoga , pero "en el aire". La palabra acroyoga significa alta unión, por lo que es la manera de vincular a la comunidad con el trabajo en equipo y esta disciplina está compuesta por yoga , acrobacia y masaje tailandés. "Personalmente practico y comparto el acroyoga hace 15 años en el Conurbano Sur", aseguró el organizador de la jornada que tendrá lugar este domingo en el horario de 9 a 19 en la localidad de Glew.

La alternativa pretende que más personas puedan conocer y practicar dicha disciplina que además aporta múltiples beneficios. Lagoria, para difundir el acroyoga se encarga de organizar en espacios públicos como el Parque Finky de Temperley festivales, clases con el objetivo de sumar más adeptos.

La práctica que fomenta la socialización y conexión con el otro

La diferencia fundamental entre una práctica de yoga convencional con el acroyoga es el enfoque grupal. El yoga está vinculado a la conexión y búsqueda individual. "Los que estén en una búsqueda de conectar con el otro, de socializar en un espacio recreativo porque es muy divertido y además poder entrenar el físico deben animarse al acroyoga", aseguró el experto en la disciplina.

Lagoria especificó que se puede practicar en todas las etapas de la vida: "Hay acroyoga para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. El rango de edad convencional ronda entre los 25 y 50 años. pero hay muchas personas que practican con mucha pasión y disciplina y van más allá de lo estipulado".

Para sumarse a la práctica no se necesita experiencia previa, se puede empezar desde cero, sin ninguna conocimiento previo. Hay clases para principiantes y luego se puede ir ascendiendo hacia otros niveles. En el caso que las personas tengan experiencia con el entrenamiento físico y el movimiento, también será necesario hacer una nivelación para sintonizar con el lenguaje de la práctica.

Todo sobre el encuentro de acroyoga y pileta

Bajo el nombre de "Summer Flow" se desarrollará este encuentro que organiza el profe de Lomas donde se fusionará el acroyoga, el agua y mucha naturaleza.

"La idea es poder compartir en comunidad y que este encuentro sea ese broche de oro para cerrar el 2025 con elevadas vibras", aseguró Lagoria.

Quienes se anoten, a través de un formulario de inscripción y a un valor módico para que todos puedan participar, se van a encontrar con: talleres de acroyoga para principiantes, intermedios y avanzados, sesión de yoga energizante, jam multidisciplinario para liberar la creatividad, masaje tailandés, meditación guiada al aire libre, pileta con juegos acuáticos, música, baile y mucha conexión.

"Si bien va haber muchas actividades, también se podrá disfrutar de espacios libres de naturaleza y relax. Habrá sesión de fotos con posturas para que cada uno se lleve para el recuerdo", agregó el organizador de la jornada que además aclaró que se puede asistir menos horas a través de la opción de media jornada.

Hay varias opciones para elegir, promos que estarán disponibles hasta este viernes y descuentos especiales si asisten dos personas juntas.

Para más información entrar en la cuenta @acrolatina o enviar un mensaje al número de WhatsApp 1126056468