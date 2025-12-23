Papá Noel será el chofer de varias líneas de colectivos en Lomas

Papá Noel ya está listo para realizar los recorridos de las línea de colectivo que nuclea la empresa de Lomas.

Como cada año, la empresa familiar de transporte público, Yitos S.A de Lomas incorpora por dos días a su staff de choferes nada menos que a Papá Noel para grandes y chicos puedan viajar con él al volante, sacarse fotos y compartir un momento distinto cargado de fantasía y diversión.

Tanto este miércoles como el jueves 25 de Navidad, Papá Noel estará realizando algunos de los recorridos de las líneas que nuclea la empresa lomense. Celina Velayos, que es una de las responsables de Yitos, especificó respecto a lo que estará sucediendo a partir de mañana: "Vamos a ir rotando al conductor por los distintos ramales, pero lo que podemos adelantar que comenzará el primer recorrido alrededor de las 10.30 de la mañana hasta las 19 aproximadamente".

Todos los años, la empresa realiza estos viajes especiales que sorprenden gratamente tanto a chicos como adultos que se encuentran con Papá Noel manejando el colectivo que recorre distintos barrios de Lomas y que transporta a miles de usuarios todos los días.

En esta ocasión adelantaron que dos choferes que se pondrán el traje de Papá Noel se turnarán en cada recorrido para poder sorprender a los pasajeros de las unidades de alguna de las líneas: 541, 543, 544, 549, 561 y 562, las cuales pertenecen a la empresa de Lomas.

Además, cada colectivo tendrá en letras led un mensaje para los vecinos de Lomas ya que prepararon uno con la inscripción "felices fiestas" y otro que dirá "tu viaje nuestra historia".

Las fotos con Papá Noel por las redes

La empresa de transporte público pidió que lo usuarios que saquen fotos junto al Papá Noel chofer la suban a las redes así todos pueden verse en la cuenta @yitos.sa

"Tanto la empresa como la gente que nos envíe las fotos serán subidas inmediatamente tanto al Facebook como a la cuenta de Instagram para que todos puedan ser parte de esta jornada que se realiza una vez al año", detalló Velayos.

Como cada Papá Noel irá acompañado de un delegado será más dinámico el tema de poder sacar las fotos junto a los pasajeros, aclararon desde la empresa que tiene más de 100 años en la zona.

Mirá el video de uno de los coches que ya está listo