Invitan a la renovada feria multi rubro en Lomas y a un paseo de emprendedores en Banfield

Para apoyar a los emprendedores de la zona.

Para disfrutar de un finde junto con la familia en la feria de Lomas o Banfield.

Dos ferias reconocidas en la zona llegan este finde para los vecinos con ganas de pasear, apoyar el trabajo de emprendedores y además encontrar precios accesibles porque este sábado en Banfield se podrá visitar La Expo del Sol con más de 15 puestos y el domingo estará abierta la feria multi rubros del Cultural Dorado Arte en Lomas .

La feria Expo del Sol se presentará este sábado en el espacio Dandelion Arte ubicado en Larrea 350, Banfield. El paseo con entrada libre u gratuita se podrá recorrer en el horario de 14 a 19.30 y en esta edición contarán con una demostración en vivo en la que podrán sumarse todos los interesados.

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Sebastián Baroque, responsable de la Expo del Sol comentó que en esta oportunidad se va a poder participar de una demostración gratuita de cosmética natural de una reconocida marca. "La idea es que los presenten puedan conocer los productos que se expondrán en uno de los 15 stand disponibles de distintos rubros y vamos a estar informando sobre los beneficios de las cremas que estarán exhibidas".

Entre los puestos que se podrán recorrer, los vecinos encontrarán los productos de artesanos, comida saludable, pastelería, lencería, medias, perfumes, indumentaria, remeras, regalería, y muchos artículos más a precios accesibles, según adelantaron.

Para más info en @feriaexpodelsol

La Feria Dorado Arte se destaca por los múltiples rubros en pleno centro de Lomas

En tanto, los que quieran pasar una jornada cargada de puestos multi rubros podrán visitar este domingo de 14 a 19, la feria Dorado Arte ubicada en Eustaquio Díaz Vélez 76, Lomas.

Iris Samaan que es la responsable de la feria contó: "Se trata de una alternativa de múltiples rubros, donde todos podemos convivir en un mismo espacio y ser más llamativo, atractivo para el público, vecinos, comunidad, donde encontrarán de todo en Dorado Arte".

Desde ropa circular, indumentaria de diseño, productos deco, emprendedores, artesanos, hasta objetos y artículos de reventa, tarot y mucho más. La iniciativa fusionó a todas las ferias que se venían haciendo en el mismo espacio para que el público pueda ver de una sola vez todo lo que ofrecen.

"A los que exponen les ofrecemos mesas circulares y rectangulares, sillas, percheros y por supuesto un ambiente con toda la buena vibra", resaltaron desde la organización para los emprendedores que quieran sumarse a las próximas fechas.

El espacio es amplio, cuenta con un salón grande y hasta se utiliza la vereda en caso de que se sumen muchos puestos. También, esta feria ofrece baños con espejo para poder probar la ropa circular o nueva, de diseño.

Además para los que quieran ir a recorrer y pasear también pueden comer algo rico en el buffet económico que estará disponible durante toda la jornada.

"Contamos con variedad de comidas a precios más que accesibles por lo que hace que estos encuentros sean familiares", destacó Samaan, quien además resaltó que se trata de un espacio pet friendly para quienes quieran llevar a los miembros de cuatro patas de las familias.

Bajo el lema, "veni a vender, comprar y compartir" es que se presentan estas ferias fusionadas que en su primera entrega ha tenido un gran éxito y esperan repetir este domingo.

Para más información o para sumarse con un puesto entrar en @culturaldoradoarte