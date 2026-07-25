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25 de julio de 2026
Los detalles.

Cómo está la salud del nene atropellado en Temperley y qué se sabe del conductor del auto

Bastian tiene 2 años y, mientras festejaban en Temperley por la Selección Argentina, fue embestido por un auto. El conductor no detuvo su marcha.

El conductor que atropelló al menor todavía no pudo ser identificado.

El conductor que atropelló al menor todavía no pudo ser identificado.

El estado de salud de Bastián, el nene atropellado durante los festejos por la Selección Argentina en Temperley, evoluciona favorablemente, mientras continúa la búsqueda del conductor del auto que lo embistió y escapó sin detenerse.

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"Bastián se está recuperando y es un milagro de Dios que esté bien", expresó. "Ya le sacaron las vías y le van a hacer una tomografía de contraste. Si eso sale bien, ya se va para la casa", agregó.

Bastian, el nene atropellado.

Bastian, el nene atropellado.

El accidente ocurrió el domingo por la noche, minutos después de la final del Mundial, en la esquina de La Calandria y Jujuy, en el barrio San José de Temperley.

De acuerdo con el relato de la familia, Bastián fue atropellado por un Volkswagen Bora negro, cuyo conductor aceleró y huyó sin asistir a la víctima.

El conductor sigue prófugo

Mientras el menor continúa internado, la familia lamentó que todavía no existan novedades sobre el responsable del hecho. "El conductor no aparece. La Policía trabaja y tampoco se presentó para hacerse cargo de lo que hizo", afirmó Matías a La Unión.

Los familiares continúan solicitando la colaboración de vecinos que hayan presenciado el hecho o cuenten con cámaras de seguridad que permitan identificar al vehículo involucrado.

Quienes puedan aportar información sobre el Volkswagen Bora negro o su conductor pueden comunicarse con la familia al 11-2588-2017.

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