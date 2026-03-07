Quién es el ex novio de Wanda Nara que está condenado a prisión

Wanda Nara tuvo en otros tiempos un recordado romance con Rodrigo Cacciamani. Se trató de una relación amorosa que ocurrió cuando la influencer y conductora era muy joven y varios años antes de que ella consolidara su figura en los medios.

Según algunas versiones, el vínculo fue intenso y llegó a incluir una propuesta de casamiento por parte de él que finalmente no se concretó.

Complicada. La millonaria multa que tendrá que pagar Wanda por filtrar chats con Icardi

Se las traen. Kennys Palacios, el estilista de Wanda, pide pista en GH

Con el correr del tiempo, Cacciamani quedó envuelto en graves causas judiciales, lo que volvió a poner el romance en el centro de la atención pública.

Wanda Nara sorprendió a la audiencia con una confesión inesperada durante un paso por Luzu TV, donde recordó una anécdota de su vida sentimental.

Wanda Nara contó que hace casi dos décadas un exnovio le pidió casamiento y que, aunque aceptó, lo hizo porque “no sabe decir que no”. El detalle que más llamó la atención fue que reveló que ese hombre está preso.

image El ex de Wanda Nara.

La historia del ex de Wanda Nara

Rodrigo Cacciamani, que en los últimos años ganó notoriedad en TikTok, donde utiliza la plataforma para transmitir un mensaje positivo y motivador.

A través de sus videos, promueve el estudio como herramienta fundamental para reinsertarse en la sociedad y dejar atrás la vida delictiva que lo llevó a la cárcel. En el mundo digital se lo conoce como “Cacha”, y ya reúne más de 65 mil seguidores en sus redes sociales.

En mayo de 2008, Rodrigo Cacciamani fue detenido en Bariloche cuando tenía 27 años por tenencia de drogas, documentos falsificados y billetes apócrifos.

Ya pesaban sobre él pedidos de captura de distintos juzgados de Buenos Aires, donde se lo vinculaba con falsificaciones, robos e incluso con el homicidio de un policía bonaerense.