Mica Viciconte, contra Wanda Nara: "En algún momento me la cruzaré"

Mica Viciconte fue una de las invitadas a MasterChef Celebrity y se dio un episodio poco habitual en el programa de Telefe cuando Wanda Nara le dejó la conducción a Migue Granados y se fue a cocinar con Maxi López.

Se iba a sumar a ellos como ayuda extra Mica Viciconte , que fue la ganadora de la edición 2022 , pero Wanda Wanda se metió: “No, acá ya tuvimos muchos terceros en discordia. Otra más…por acá ni aparezcas, Mica”. De todos modos, se sumó igual a ellos por pedido del jurado del programa.

Luego de lo ocurrido en MasterChef Celebrity , Mica Viciconte estuvo en el Streams Telefe y fue lapidaria con la actitud que tuvo Wanda Nara con ella.

“Como que no me sentí bien recibida”, dijo y Grego Rossello le advirtió: “Igual, hay que pudrirla con Wanda”. “Pero a mí los nombres no me importan”, retrucó la influencer.

image

Sobre lo ocurrido, resaltó: “Vos venís al programa y yo te digo: no, acá no vengas. Y vos venís de invitada, una persona que ganó, porque no nos olvidemos que gané, digo: ¿no la tratás de otra manera? Yo fui entusiasmada y me dicen: no, acá no vengas”.

“En algún momento me la cruzaré a Wanda en los pasillos, quiero creer que no hay nada personal que yo no me esté enterando. Pero de mi parte yo no tengo absolutamente nada en contra de Wanda. No tuve nunca una relación”, cerró Mica Viciconte.