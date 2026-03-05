jueves 05 de marzo de 2026
Escribinos
5 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

Mica Viciconte, contra Wanda Nara: "En algún momento me la cruzaré"

Mica Viciconte quedó furiosa por una polémica actitud que tuvo Wanda Nara con ella durante una emisión especial de MasterChef Celebrity.

Todo mal entre Mica Viciconte y Wanda Nara.&nbsp;

Todo mal entre Mica Viciconte y Wanda Nara. 

Se iba a sumar a ellos como ayuda extra Mica Viciconte, que fue la ganadora de la edición 2022, pero Wanda Wanda se metió: “No, acá ya tuvimos muchos terceros en discordia. Otra más…por acá ni aparezcas, Mica”. De todos modos, se sumó igual a ellos por pedido del jurado del programa.

Lee además
Germán Martitegui se cruzó con Emilia Attias en MasterChef Celebrity. 
Todo mal.

El cruce de Germán Martitegui y Emilia Attias en MasterChef Celebrity
masterchef celebrity tuvo una noche especial con invitados sorpresa
De locos.

Masterchef Celebrity tuvo una noche especial con invitados sorpresa

“Como que no me sentí bien recibida”, dijo y Grego Rossello le advirtió: “Igual, hay que pudrirla con Wanda”. “Pero a mí los nombres no me importan”, retrucó la influencer.

image

Sobre lo ocurrido, resaltó: “Vos venís al programa y yo te digo: no, acá no vengas. Y vos venís de invitada, una persona que ganó, porque no nos olvidemos que gané, digo: ¿no la tratás de otra manera? Yo fui entusiasmada y me dicen: no, acá no vengas”.

“En algún momento me la cruzaré a Wanda en los pasillos, quiero creer que no hay nada personal que yo no me esté enterando. Pero de mi parte yo no tengo absolutamente nada en contra de Wanda. No tuve nunca una relación”, cerró Mica Viciconte.

Temas
Seguí leyendo

El cruce de Germán Martitegui y Emilia Attias en MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity tuvo una noche especial con invitados sorpresa

Qué inesperado vínculo une a Vicky Xipolitakis con Ian Lucas

La picante respuesta de Nicole Neumann a Mica Viciconte: "Soy maléfica"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nicole Neumann y Mica Viciconte. video
Se pudrió todo.

La picante respuesta de Nicole Neumann a Mica Viciconte: "Soy maléfica"

Las más leídas

Te Puede Interesar

A más de una semana del crimen de Miqueas Arizpe﻿
Recuerdo.

El doloroso mensaje de la hermana de Miqueas Arizpe, a una semana del crimen