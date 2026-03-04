Qué inesperado vínculo une a Vicky Xipolitakis con Ian Lucas

Salió a la luz el inesperado y particular vínculo que existe desde hace largos años entre Vicky Xipolitakis e Ian Lucas , ambos vecinos de la región, durante una gala especial en las cocinas de MasterChef Celebrity , en la pantalla de Telefe .

En una nueva gala especial de MasterChef Celebrity, varios de los exparticipantes regresaron al programa y llamó la atención la dupla conformada por Vicky Xipolitakis e Ian Lucas.

En medio de la química entre ambos, la mediática oriunda de Lanús permanecía abrazada al banfileño. Entonces Wanda Nara lanzó la pregunta que abrió la puerta a la confesión: "¿Ya se conocían?".

La respuesta fue inmediata. "Sí, hace mucho lo conozco", reveló Vicky Xipolitakis sin rodeos. Wanda Nara profundizó sobre el origen de ese vínculo. "Es el mejor amigo de mi hermanito desde chiquitito. Lo conozco por la familia", contó.

Mientras que Ian Lucas también confirmó esa historia con una frase que terminó de dimensionar la cercanía entre ambos: "Me crié con la familia de ella, literal".

image Vicky Xipolitakis e Ian Lucas, viejos amigos.

Vicky Xipolitakis picanteó a Germán Martitegui

Vicky Xipolitakis también protagonizó un momento de picardía con Germán Martitegui, a quien miró cómplice y le dijo: "Mira cómo me mira, ¿me extrañabas vos?". El comentario desató risas en el estudio y aportó distensión en una noche cargada de nervios.

En lo estrictamente culinario, la dupla brilló. El jurado destacó su desempeño y Martitegui fue contundente con Ian: "Hiciste el mejor banoffe pie de la noche".