miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026
Qué inesperado vínculo une a Vicky Xipolitakis con Ian Lucas

En MasterChef Celebrity se conoció el vinculo de larga data que une a Vicky Xipolitakis con Ian Lucas, que generó una sorpresa en el programa de Telefe.

Vicky Xipolitakis con Ian Lucas.&nbsp;

Embed

En medio de la química entre ambos, la mediática oriunda de Lanús permanecía abrazada al banfileño. Entonces Wanda Nara lanzó la pregunta que abrió la puerta a la confesión: "¿Ya se conocían?".

La respuesta fue inmediata. "Sí, hace mucho lo conozco", reveló Vicky Xipolitakis sin rodeos. Wanda Nara profundizó sobre el origen de ese vínculo. "Es el mejor amigo de mi hermanito desde chiquitito. Lo conozco por la familia", contó.

Mientras que Ian Lucas también confirmó esa historia con una frase que terminó de dimensionar la cercanía entre ambos: "Me crié con la familia de ella, literal".

image
Vicky Xipolitakis e Ian Lucas, viejos amigos.

Vicky Xipolitakis picanteó a Germán Martitegui

Vicky Xipolitakis también protagonizó un momento de picardía con Germán Martitegui, a quien miró cómplice y le dijo: "Mira cómo me mira, ¿me extrañabas vos?". El comentario desató risas en el estudio y aportó distensión en una noche cargada de nervios.

En lo estrictamente culinario, la dupla brilló. El jurado destacó su desempeño y Martitegui fue contundente con Ian: "Hiciste el mejor banoffe pie de la noche".

