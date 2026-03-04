Susto en el centro de Lomas de Zamora por un principio de incendio en la peatonal Laprida

Un desperfecto eléctrico en la peatonal Laprida provocó un fuerte susto a los vecinos que recorrían el centro de Lomas de Zamora. Hubo un operativo de emergencia en el lugar.
Los Bomberos de Lomas, Defensa Civil, Tránsito y Edesur tuvieron que intervenir de urgencia por un desperfecto eléctrico.
Todo ocurrió este miércoles por la tarde en sobre Laprida al 300, casi en la esquina de la calle Acevedo. Un distribuidor de electricidad empezó a sacar chispas y humo, hasta que empezó a incendiarse.
El artefacto estaba ubicado en plena peatonal, frente a una lencería. La gente que pasaba por el lugar se llevó un gran susto. Los empleados del local llamaron de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Lomas.
Tras recibir el pedido de ayuda, enseguida se acercó al lugar una dotación de bomberos, con apoyo de personal de Defensa Civil y un móvil de Tránsito Lomas. Rápidamente colocaron una cinta de peligro para resguardar la zona.
Los Bomberos de Lomas pudieron controlar las pequeñas llamas sin mayores inconvenientes y derivaron el caso a Edesur, que deberá ocuparse de reparar el distribuidor. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni daños de consideración.
“Un distribuidor de Edesur se prendió fuego y echó humo. Fue un principio de incendio y se controló. Delimitamos la zona y lo dejamos, vino Edesur”, comentó el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi, en diálogo con La Unión.