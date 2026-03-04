miércoles 04 de marzo de 2026
Esta tarde.

Susto en el centro de Lomas de Zamora por un principio de incendio en la peatonal Laprida

Los Bomberos de Lomas, Defensa Civil, Tránsito y Edesur tuvieron que intervenir de urgencia por un desperfecto eléctrico.

El siniestro ocurrió en la peatonal Laprida y Acevedo.

Todo ocurrió este miércoles por la tarde en sobre Laprida al 300, casi en la esquina de la calle Acevedo. Un distribuidor de electricidad empezó a sacar chispas y humo, hasta que empezó a incendiarse.

Esta tarde.

Susto en el centro de Lomas por un incendio en un departamento
Había varios objetos que facilitaron la propagación del fuego.
Devastador.

Terrible incendio en el Barrio Obrero de Lomas: tres casas destruidas

El artefacto estaba ubicado en plena peatonal, frente a una lencería. La gente que pasaba por el lugar se llevó un gran susto. Los empleados del local llamaron de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Lomas.

bomberos defensa civil transito
Los Bomberos de Lomas de Zamora, Defensa Civil y Tránsito trabajando en el lugar.

Principio de incendio

Tras recibir el pedido de ayuda, enseguida se acercó al lugar una dotación de bomberos, con apoyo de personal de Defensa Civil y un móvil de Tránsito Lomas. Rápidamente colocaron una cinta de peligro para resguardar la zona.

Los Bomberos de Lomas pudieron controlar las pequeñas llamas sin mayores inconvenientes y derivaron el caso a Edesur, que deberá ocuparse de reparar el distribuidor. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni daños de consideración.

“Un distribuidor de Edesur se prendió fuego y echó humo. Fue un principio de incendio y se controló. Delimitamos la zona y lo dejamos, vino Edesur”, comentó el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi, en diálogo con La Unión.

