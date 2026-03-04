Susto en el centro de Lomas de Zamora por un principio de incendio en la peatonal Laprida

Un desperfecto eléctrico en la peatonal Laprida provocó un fuerte susto a los vecinos que recorrían el centro de Lomas de Zamora . Hubo un operativo de emergencia en el lugar.

Todo ocurrió este miércoles por la tarde en sobre Laprida al 300 , casi en la esquina de la calle Acevedo . Un distribuidor de electricidad empezó a sacar chispas y humo, hasta que empezó a incendiarse.

Esta tarde. Susto en el centro de Lomas por un incendio en un departamento

El artefacto estaba ubicado en plena peatonal, frente a una lencería. La gente que pasaba por el lugar se llevó un gran susto. Los empleados del local llamaron de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Lomas .

Tras recibir el pedido de ayuda, enseguida se acercó al lugar una dotación de bomberos, con apoyo de personal de Defensa Civil y un móvil de Tránsito Lomas . Rápidamente colocaron una cinta de peligro para resguardar la zona.

Los Bomberos de Lomas de Zamora, Defensa Civil y Tránsito trabajando en el lugar.

Los Bomberos de Lomas pudieron controlar las pequeñas llamas sin mayores inconvenientes y derivaron el caso a Edesur, que deberá ocuparse de reparar el distribuidor. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni daños de consideración.

“Un distribuidor de Edesur se prendió fuego y echó humo. Fue un principio de incendio y se controló. Delimitamos la zona y lo dejamos, vino Edesur”, comentó el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi, en diálogo con La Unión.