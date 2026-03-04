Libremente de Lomas lanza sus talleres de arte, salud y formación laboral

Libremente es un espacio con más de 25 años de historia en Lomas.

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora lanzó la inscripción a los talleres gratuitos que se dictarán a lo largo del año. Hay opciones artísticas , de salud y formación laboral .

En el espacio ubicado sobre la calle Alem 855 dan talleres creativos de pintura, expresión plástica, guitarra, teatro (niños y adultos), costura a máquina, crochet, bordado, cerámica, haciendo cine, memoria y juegos, exploración creativa, termofusión artística y conversaciones en inglés.

También hay opciones enfocadas en la salud como yoga, baile aeróbico, expresión corporal y activamente (estimulación de la memoria). A su vez, los vecinos pueden sumarse a los cursos de manicuría, peluquería, limpieza institucional y montador electricista.

En Libremente además funciona una primaria de adultos (martes y jueves, de 16.30 a 19.30) y un espacio de orientación laboral para aprender a armar CV y diferentes cuestiones ligadas a la inserción en el mundo del trabajo.

Los interesados en anotarse en estas propuestas tienen que llamar al 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2485-2531 o comunicarse con las redes del Centro Comunitario.

Un lugar que apuesta por la inclusión y el arte en Lomas de Zamora

Unas 300 personas participan todos los meses de los talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 25 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social.

Este lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho ciudadano de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia educativa, laboral y recreativa.

Durante el verano dieron talleres gratuitos e hicieron seis ediciones del Escenario Emergente, una propuesta que convocó a artistas de música, teatro y poesía para que tengan la posibilidad de mostrar sus obras frente al público.

En Libremente también funciona el emprendimiento de comidas "Sureñas" (lunes a viernes, de 9 a 15), una feria americana (martes a viernes, de 10 a 13) y el rincón de las aromáticas (martes, de 9 a 12).