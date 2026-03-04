miércoles 04 de marzo de 2026
Escribinos
4 de marzo de 2026
Gratuitos.

Libremente de Lomas lanza sus talleres de arte, salud y formación laboral

Vecinos de todas las edades ya pueden anotarse a las clases que se dictarán a lo largo del año en el Centro Comunitario.

Libremente es un espacio con más de 25 años de historia en Lomas.

Libremente es un espacio con más de 25 años de historia en Lomas.

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora lanzó la inscripción a los talleres gratuitos que se dictarán a lo largo del año. Hay opciones artísticas, de salud y formación laboral.

En el espacio ubicado sobre la calle Alem 855 dan talleres creativos de pintura, expresión plástica, guitarra, teatro (niños y adultos), costura a máquina, crochet, bordado, cerámica, haciendo cine, memoria y juegos, exploración creativa, termofusión artística y conversaciones en inglés.

Lee además
La de Arte Dramático es una de las siete escuelas municipales que hay en Lomas.
Darragueira 275.

La Escuela de Arte Dramático de Lomas lanzó sus talleres gratuitos
Artista de Lomas de Zamora lleva su arte a la mítica Facultad de Derecho de la UBA.
Orgullo.

Lleva su arte a una de las universidades más prestigiosas de mundo

También hay opciones enfocadas en la salud como yoga, baile aeróbico, expresión corporal y activamente (estimulación de la memoria). A su vez, los vecinos pueden sumarse a los cursos de manicuría, peluquería, limpieza institucional y montador electricista.

Embed

En Libremente además funciona una primaria de adultos (martes y jueves, de 16.30 a 19.30) y un espacio de orientación laboral para aprender a armar CV y diferentes cuestiones ligadas a la inserción en el mundo del trabajo.

Los interesados en anotarse en estas propuestas tienen que llamar al 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2485-2531 o comunicarse con las redes del Centro Comunitario.

Un lugar que apuesta por la inclusión y el arte en Lomas de Zamora

Unas 300 personas participan todos los meses de los talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 25 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social.

Este lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho ciudadano de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia educativa, laboral y recreativa.

Durante el verano dieron talleres gratuitos e hicieron seis ediciones del Escenario Emergente, una propuesta que convocó a artistas de música, teatro y poesía para que tengan la posibilidad de mostrar sus obras frente al público.

En Libremente también funciona el emprendimiento de comidas "Sureñas" (lunes a viernes, de 9 a 15), una feria americana (martes a viernes, de 10 a 13) y el rincón de las aromáticas (martes, de 9 a 12).

Temas
Seguí leyendo

La Escuela de Arte Dramático de Lomas lanzó sus talleres gratuitos

Lleva su arte a una de las universidades más prestigiosas de mundo

Dos amigas de Lomas se unieron para crear un proyecto solidario

"En Lomas decidimos construir el futuro con educación pública de calidad"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El brutal caso de violencia de género en Villa Centenario quedó filmado.
Video.

Brutal caso de violencia de género en Villa Centenario: le pegó un tiro en el pie a su pareja por celos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Fito Páez picanteó Fito Páez.  video
¿Qué onda?

La teoría de Moria Casán sobre Fito Páez: "Quiere estar conmigo"