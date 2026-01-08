jueves 08 de enero de 2026
8 de enero de 2026
Gratis, en Alem 855.

Arte emergente en Lomas de Zamora: Libremente abre su escenario este viernes

Los vecinos disfrutarán de una tarde-noche con música, poesía y teatro. También habrá una feria americana y buffet.

Artistas emergentes tienen su lugar en el escenario de Libremente en Lomas.

"En enero y febrero vamos a abrir nuestro escenario para artistas emergentes que quieran compartir canciones, poemas o escenas teatrales. Los recibiremos en un espacio cálido e íntimo donde podrán mostrar su arte a través de jornadas que estarán acompañadas por ferias y un buffet económico", informaron desde la institución ubicada sobre la calle Alem 855.

El lanzamiento del escenario emergente se llevará a cabo este viernes, de 18.30 a 21, con entrada gratuita para los vecinos que tendrán la posibilidad de dejar una colaboración económica en apoyo a los artistas. Las presentaciones estarán a cargo de Noelia Peralta y su obra teatral "La Margarita" sobre una mujer del norte que cuenta historias de su pueblo entre música y coplas.

El encuentro contará además con la proyección de cortos, la feria americana Bellisimas Remade y un buffet con cosas ricas para comer de la mano de Sureñas. Los artistas interesados en sumarse a la próxima edición del escenario emergente tienen que comunicarse al teléfono 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-5176-2001 o escribir al Instagram de Libremente.

Un espacio inclusivo lleno de historia en Lomas de Zamora

Unas 300 personas participan todos los meses de los diferentes talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 25 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social.

Este lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho ciudadano de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia educativa, laboral y recreativa.

