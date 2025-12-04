Durante el verano, abren su escenario para artistas emergentes de Lomas

Durante el verano, el Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora pondrá a disposición su escenario para que artistas emergentes puedan tocar su música, leer poemas y exponer sus obras.
"En enero y febrero vamos a abrir nuestro escenario para artistas emergentes que quieran compartir una canción, poema o una escena teatral. Los recibiremos en un espacio cálido e íntimo para que puedan mostrar su arte", informaron desde la institución ubicada sobre la calle Alem 855.
Los viernes de enero y febrero, en el horario de 18.30 a 21, Libremente tendrá su escenario abierto para la presentación de músicos en formato acústico, lectura de poemas o textos breves, proyección de cortos y microescenas teatrales. La entrada será libre y gratuita para los vecinos, que tendrán la posibilidad de dejar una colaboración económica.
Los artistas interesados en sumarse a la propuesta deben comunicarse al teléfono 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-5176-2001 o escribir al Instagram de Libremente.
Unas 300 personas participan todos los meses de los diferentes talleres y actividades culturales que se organizan en el Centro Comunitario Libremente, que lleva 25 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social.
Este lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el hospital neuropsiquiátrico recuperen su derecho ciudadano de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia educativa, laboral y recreativa.