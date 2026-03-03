martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026
Artista de Lomas de Zamora lleva su arte a la prestigiosa Facultad de Derecho de la UBA

La artista de Lomas de Zamora Sol Rodríguez participará de una exposición junto a Ale Feijo, Alejandra Zeme, Alfredo Segatori y Milo Lockett, entre otros.

La muestra "Justo el arte" inaugurará este viernes 6 de marzo a las 18. "Nace con la misión de llevar el arte a los espacios públicos vinculados a la justicia", explicaron los organizadores.

Sol Rodríguez.
La muestra "Justo el arte" inaugurará este viernes 6 de marzo a las 18.

Artistas de gran prestigio, en la UBA

Sol será parte de los 85 artistas que participan con sus obras para vestir por completo el Salón de los Pasos Perdidos de la prestigiosa Facultad de Derecho.

Entre los artistas consagrados que participan están Ale Feijo, Alejandra Zeme, Alfredo Segatori, Milo Lockett, Lorena Chaplin, Fede De Paola, Gionco y Luc Mogni. También habrá invitados de otras provincias, como Ariana Benigno, Nieves Ebeling y Patricia Gatti, entre otros.

