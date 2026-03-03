Artista de Lomas de Zamora lleva su arte a la prestigiosa Facultad de Derecho de la UBA

Artista de Lomas de Zamora lleva su arte a la mítica Facultad de Derecho de la UBA.

La artista de Lomas de Zamora Sol Rodríguez participará de una exposición que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), una de las más prestigiosas del mundo. Se podrá visitar de forma gratuita.

La muestra "Justo el arte" inaugurará este viernes 6 de marzo a las 18. "Nace con la misión de llevar el arte a los espacios públicos vinculados a la justicia", explicaron los organizadores.

Sol Rodríguez. La muestra "Justo el arte" inaugurará este viernes 6 de marzo a las 18. Artistas de gran prestigio, en la UBA Sol será parte de los 85 artistas que participan con sus obras para vestir por completo el Salón de los Pasos Perdidos de la prestigiosa Facultad de Derecho.

Entre los artistas consagrados que participan están Ale Feijo, Alejandra Zeme, Alfredo Segatori, Milo Lockett, Lorena Chaplin, Fede De Paola, Gionco y Luc Mogni. También habrá invitados de otras provincias, como Ariana Benigno, Nieves Ebeling y Patricia Gatti, entre otros.

