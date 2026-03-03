Brown de Adrogué ganó su primer partido del año

Brown de Adrogué celebró por el golazo de Alan Visco.

Después de tres partidos, con dos empates y una derrota, Brown de Adrogué se sacó la mufa y pudo cantar victoria en este 2026. Lo hizo este martes ante Deportivo Laferrere, de visitante, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Primera B, gracias a un golazo de Alan Visco.

No fue el mejor inicio de temporada para los dirigidos por Pablo Nieva. El debut fue con derrota ante Flandria, de visitante, y después hilvanó dos empates en fila. Por eso llegó a este cruce ante Laferrere, el anterior equipo del exdefensor, sin margen de error y con la obligación de ganar.

Con ese premisa, y algunos cambios respecto al equipo que paró en el empate ante Ituzaingó, el Tricolor saltó a la cancha. Y una de las caras nueva en el 11 titular le dio un valioso triunfo para cortar la sequía y enderezar el andar.

El responsable fue Visco, futbolista con pasado en otro equipo de la región como Los Andes, quien sacó un violento remate desde afuera del área y puso el 1-0 a los 20 minutos del primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, el arquero Sebastián Giovini tapó un penal y se convirtió en otros de los baluartes de la victoria.

el festejo de brown de adrogue El festejo de Brown de Adrogué tras la victoria. Con esta victoria, Brown de Adrogué llegó a los cinco puntos en el campeonato, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, para empezar a meterse en la conversación de arriba. En la próxima fecha buscará ratificarlo ante Talleres de Escalada, en un duelo barrial que será importante para los dos.

Compartí esta nota en redes sociales:







