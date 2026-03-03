Brown de Adrogué ganó su primer partido del año

Brown de Adrogué celebró por el golazo de Alan Visco.
Después de tres partidos, con dos empates y una derrota, Brown de Adrogué se sacó la mufa y pudo cantar victoria en este 2026. Lo hizo este martes ante Deportivo Laferrere, de visitante, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Primera B, gracias a un golazo de Alan Visco.
No fue el mejor inicio de temporada para los dirigidos por Pablo Nieva. El debut fue con derrota ante Flandria, de visitante, y después hilvanó dos empates en fila. Por eso llegó a este cruce ante Laferrere, el anterior equipo del exdefensor, sin margen de error y con la obligación de ganar.
Con ese premisa, y algunos cambios respecto al equipo que paró en el empate ante Ituzaingó, el Tricolor saltó a la cancha. Y una de las caras nueva en el 11 titular le dio un valioso triunfo para cortar la sequía y enderezar el andar.
El responsable fue Visco, futbolista con pasado en otro equipo de la región como Los Andes, quien sacó un violento remate desde afuera del área y puso el 1-0 a los 20 minutos del primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, el arquero Sebastián Giovini tapó un penal y se convirtió en otros de los baluartes de la victoria.
Con esta victoria, Brown de Adrogué llegó a los cinco puntos en el campeonato, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, para empezar a meterse en la conversación de arriba. En la próxima fecha buscará ratificarlo ante Talleres de Escalada, en un duelo barrial que será importante para los dos.