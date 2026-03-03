martes 03 de marzo de 2026
Allanamiento.

Un detenido en Ingeniero Budge por el robo en una panadería en Ezeiza

Había asaltado a una empleada con un arma de fuego en enero. Descubrieron que se escondía en Budge. Guardaba partes de una moto robada en Lomas.

Allanamiento de la Policía en Ingeniero Budge.

Un hombre fue detenido en tras un allanamiento en la localidad de Ingeniero Budge, acusado de un robo a una panadería en Tristán Suárez, partido de Ezeiza.

Todo empezó el pasado 22 de enero, cuando un sujeto ingresó a la panadería ubicada en la calle Gaddini al 1500. Entró simulando ser un cliente, pero enseguida mostró un arma de fuego para amenazar a la empleada del local. Le robó su celular y el dinero de la caja.

Tras la denuncia de la víctima, efectivos de la Comisaría 2ª de Ezeiza quedaron a cargo de la investigación del hecho. Tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios recabados, lograron identificar un domicilio vinculado a un sospechoso en Lomas de Zamora, más precisamente en Budge.

Allanamiento en Lomas de Zamora

detenido
El sospechoso fue detenido tras un allanamiento en Ingeniero Budge.

A partir de la información obtenida, se solicitó una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en el cruce de las calles Escobar y Bruno Tavano. En el lugar, la Policía detuvo a un hombre de 41 años, señalado como el autor del robo a la panadería. Junto a él estaba una mujer de 36 años que fue demorada.

En el operativo, los policías encontraron el teléfono celular que había sido robado a la empleada de la panadería. Pero lo más llamativo fue que el detenido tenía también partes de una moto que había sido denunciada como robada en la Comisaría 7ª de Villa Centenario.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 2ª de Ezeiza junto con los elementos secuestrados. Quedó a disposición la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Lomas de Zamora.

