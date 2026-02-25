Así escapó el acosador que atacó a una joven en Budge y quedó filmado

La familia de una joven atacada por un acosador en Ingeniero Budge , busca identíficar al hombre filmado por una cámara de seguridad en varios videos donde se lo ve escapar del lugar del hecho, ocurrido el martes 17 de febrero pasado.

En las imagénes se observa al acusado, instantes después del acoso sexual a la víctima, mientras corre para huir del lugar del epiosido sucedido en San Vicente y Lisandro de la Torre.

Indignante. Lo condenaron por abuso sexual en Budge, pero está libre: "Hay un abusador suelto"

La pesadilla no termina. El hombre que la abusaba fue condenado, pero teme represalias: "No podemos salir"

"Pedimos por favor cualquier dato, si alguien lo reconoce, ya sea por la vestimenta o contextura física, cualquier dato que puedan brindar se lo agradecemos así podemos hacer la denuncia correspondiente", escribió la hermana de la mujer agredida.

En una publicación compartida en Facebook, la vecina mostró los videos en los que se observa al agresor, y pidió la ayuda de los testigos para identíficarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2026675185676349780?s=20&partner=&hide_thread=false La familia de una joven atacada por un acosador en Ingeniero Budge, busca identíficar al hombre filmado por una cámara de seguridad en varios videos donde se lo ve escapar del lugar del hecho, ocurrido el martes 17 de febrero pasado. pic.twitter.com/X7nLFepdZH — Diario La Unión (@LaUnionDiario) February 25, 2026

Acoso sexual en Temperley

En noviembre de 2025, una adolescente fue acosada por un joven que trató de manosearla en la vía pública, a plena luz del día, en Iriarte y Zuviría, en Temperley.

Días más tarde, el agresor fue identificado y aprehendido. Sin embargo, solo estuvo demorado algunas horas, hasta que recuperó la libertad.

En las imágenes del acoso sexual se observaba que la víctima enfrentó al agresor y lo obligó a huir. La viralización del video fue fundamental para conocer su rostro.