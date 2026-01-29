jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026
Tremendo.

Un hombre fue detenido por abuso sexual en Budge: la víctima tiene 11 años y estaría embarazada

El acusado fue detenido cuando pensaba escapar del país. La denuncia fue hecha por la madre de la víctima, que descubrió los hechos.

La causa por abuso sexual tramita en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Un presunto pedófilo fue detenido por el abuso sexual de una nena de 11 años, a quien habría atacado en reiteradas ocasiones en el interior de una vivienda de Ingeniero Budge, y estaría embarazada como consecuencia de los aberrantes hechos.

El acusado tiene 33 años, y quedó a disposición de la UFI 2 de Lomas de Zamora, que interviene en la investigación, luego de la denuncia que dio origen a la causa.

Según trascendió, la Justicia tomó conocimiento del caso el 21 de enero pasado, cuando una mujer de 40 años, propietaria de un taller de ropa, recurrió a las autoridades para advertir lo que había pasado con su hija.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, la pequeña era abusada desde hacía al menos tres años por el sujeto, que es uno de sus empleados en dicho comercio y que perpetraba las agresiones en los momentos en los que se hallaba a solas con la criatura.

Fiscalías Lomas de Zamora
El caso de abuso sexual es investigado por la UFI 2 de Lomas de Zamora.

La niña víctima de abuso sexual estaría embarazada

La madre de la víctima contó que el presunto abusador es de nacionalidad boliviana, y que se pensaba fugar del país para burlar a la Justicia.

Además, las autoridades solicitaron que la menor fuera atendida en el Hospital General de Agudos Doctor Teodoro Alvarez, en el barrio porteño de Flores, ya que padece dolores abdominales y se sospecha que estaría embarazada.

La causa está caratulada como “abuso sexual ultrajante con acceso carnal”, e interviene la jueza de Garantías 6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni.

