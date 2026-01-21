Lomas de Zamora: detienen a un jubilado acusado de abusar y encerrar a su hija

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a un hombre de 76 años acusado de abusar sexualmente y mantener encerrada a su hija en una vivienda del barrio Villa Rita .

La investigación empezó tras la denuncia de la víctima, una mujer de 40 años . En su declaración, contó que su padre había abusado de ella el año pasado y que además, la había dejado encerrada en su casa.

El hombre habría cerrado las rejas de la casa con un candado para luego irse y mantener a su hija cautiva en su hogar . El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº12 de Lomas de Zamora, que dispuso los procedimientos necesarios para arrestar al denunciado.

El jubilado terminó detenido y fue puesto a disposición del fiscal José Luis Juárez, titular de la UFI 12. Sin embargo, se negó a declarar durante la indagatoria.

El hombre quedó imputado por el delito de “abuso sexual simple agravado por haber sido cometido a un descendiente y privación ilegítima de la libertad”.

Otro hombre denunciado por abuso sexual de su hijastra

FotoJet (12) Tras la denuncia, marcharon en Villa Fiorito para pedir la detención del acusado.

Una vecina de Villa Fiorito denunció días atrás a su expareja por abusar sexualmente de su hija de 8 años cuando lo dejaba a su cuidado mientras ella se iba a trabajar. Según consta en la denuncia, a la que accedió La Unión, fue la menor la que tuvo la valentía de contarle a su madre que era víctima de abuso sexual de parte de su padrastro, lo que la motivó a recurrir a la Justicia.

Además de la agresión sexual, el supuesto padrastro abusador también habría amenazado a su hijastra para que no contara la pesadilla. "No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar", expresó la niña cuando se enteró de que su madre iba a denunciarlo.

La joven denunciante increpó al hombre, quien negó todo, tomó sus cosas, y se retiró del lugar. Desde entonces, no se sabe nada sobre su paradero.