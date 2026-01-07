Fiorito: piden la detención de un hombre denunciado por abusar de su hijastra de 8 años

La familia de una nena que habría sido abusada sexualmente por su padrastro en Villa Fiorito , reclama la detención del acusado, que está libre a pesar de la grave denuncia, radicada semanas atrás cuando la víctima se animó a contar el horror.

"Cuidado, hay un violador suelto: este depravado abusó de mi sobrina de 8 años, una niña inocente y aún anda suelto haciendo su vida como si nada", escribió la tía de la menor en su perfil de Facebook para difundir el caso.

"Mi sobrina tuvo la valentía de poder contar las cosas que estaba viviendo. Ya está la denuncia hecha, Y tanto mi sobrina como mi hermana están en tratamiento psicológico y esperando que la justicia haga su trabajo, pero también somos conscientes que la justicia es muy lenta", compartió en el mismo mensaje.

Además, agregó: "Mientras tanto, mi sobrina, mi hermana y toda la familia estamos pasando por un calvario y este tipo no puede andar por la vida como si nada".

La denuncia por abuso sexual en Villa Fiorito

Una vecina de Villa Fiorito denunció días atrás a su expareja, a quien acusó de abusar sexualmente de manera reiterada de su hija de 8 años cuando lo dejaba a su cuidado mientras ella se iba a trabajar, y ahora reclama su detención.

Según consta en la denuncia, hecha en la Comisaría de la Mujer y Familia de Ingeniero Budge, a la que accedió La Unión, fue la menor la que tuvo la valentía de contarle a su madre que era víctima de abuso sexual de parte de su padrastro, lo que la motivó a recurrir a la Justicia.

Además de la agresión sexual, el supuesto padrastro abusador también habría amenazado a su hijastra para que no contara la pesadilla. "No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar", expresó la niña cuando se enteró de que su madre iba a denunciarlo.

La joven denunciante increpó al hombre, que negó todo, tomó sus cosas, y se retiró del lugar. Desde entonces, no se sabe nada sobre su paradero. Además, días atrás, los familiares de la menor se manifestaron por las calles de Fiorito para reclamar justicia.

El caso es investigado por la UFI 17 especializada en violencia familiar y de género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan.